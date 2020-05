Aglomeratie si petreceri cu muzica si dans in Herastrau, in primul weekend dupa relaxarea restrictiilor - Localurile vor ramane fara autorizatie (Video)

In Herastrau acum... no comment Posted by Irina Antonie on Saturday, 16 May 2020

Este primul weekend dupa relaxarea restrictiilor impuse in contextul pandemiei de COVID-19, insa nu trebuie sa uitam ca suntem totusi in stare de alerta si ca pericolul nu a trecut.Chiar si-asa, zeci de bucuresteni s-au inghesuit sambata noapte pe aleile din Parcul Herastrau, fara a respecta regulile. Nu pastrau distanta unii fata de ceilalti si nici nu aveau masri, dar au dansat pe muzica pusa de un DJ si si-au luat la pachet bauturi din cateva dintre localurile care erau deschise, transmite Antena 3.De asemenea, mai multe imagini cu aglomeratia au impanzit retelele de socializare. Pentru ca nu puteau da amenzi , fortele de ordine care au ajuns la fata locului i-au rugat pe petrecareti sa plece acasa. Intr-un final, acestia s-au conformat. De vineri am intrat in starea de alerta si s-au relaxat unele masuri, insa nu avem nevoie sa ne deplasam in grupuri mai mari de trei (cu exceptia familiilor mai numeroase) in locurile publice, deci inclusiv in parcuri. Abia de luni incolo se pot da amenzi pentru incalcarea regulilor.Totusi, autoritatile locale promit controale si sustin ca restaurantele care au incalcat regulile vor ramane fara autorizatia de functionare."Ce putem noi la momentul acesta sa criticam si probabil ca maine (duminica - n.r.) vom lua toata masurile este atitudinea acestor fericiti ai sortii, care de-a lungul timpului, dupa anul 1990, s-au comportat cum au vrut ei doar pentru ca au dat sa manance o masa unor procurori sau a tot felul de politisti care le-au permis sa aiba acele terase pe salba de lacuri a Herastraului, dar va garantez eu ca de maine, acesti spagari care ne-au disperat cu aceste terase o sa aiba un alt regim si alt tratament!", a declarat viceprimarul Aurelian Badulescu, sambata seara, la Digi24."Trebuiau sa aiba bunul simt sa-si tina vesela si mesele puse deoparte. (...) Se considera niste oameni care au influenta asupra autoritatilor, dar va garantez eu ca n-o sa mai aiba de maine, ca le retrag toate autorizatiile. Daca n-ai autorizatie de 30 de ani si ai terasa acolo, ce esti? Esti gadea, esti jupan!", a acuzat Aurelian Badulescu."Maine dimineata, pana se vor trezi si guvernantii nostri si ce mai au de aprobat prin Parlament pana o sa scoata acea hotarare in care am inteles ca a ramas ca terasele sa fie deschise, o sa luam masurile care se impun", a promis viceprimarul. "Noi putem face un anumit tip de controale, nu sunt genul de om care o sa spun ca odata cu declansarea starii de urgenta, dar si a celei de alerta, politia locala, care are aceasta atributie, se substituie operativ Directiei General de Politie a Municipiului Bucuresti, pentru ca toti suntem autoritate publica pana la urma", a adaugat Badulescu."Ideea e ca tine de bunul simt al proprietarului de terasa, pentru ca omul de rand n-a venit sa traga de scaun ca sa stea acolo. Trebuiau sa si le tina inauntru. O sa le vina si randul dumnealor sa le deschida, dar nu asa", a mai spus viceprimarul.Ulterior, Funky Lounge Herastrau, unul dintre restaurantele deschise in regim takeaway din parcul bucurestean, in fata caruia s-au adunat multi oameni sambata seara, a transmis un mesaj pe Facebook : "Anunt important catre #funkynation, pentru ca unii dintre voi ati fost azi in Parcul Herastrau: avand in vedere numarul mare de persoane aflate astazi in jurul locatiei #funkyloungeherastrau la care nu ne-am asteptat,pentru siguranta tuturor.Sa ne revedem cu bine!".Reamintim ca ministrul de Interne, Marcel Vela a postat, sambata seara, un mesaj pe Facebook, pentru cei care se aduna in grupuri mari , desi acest lucru este interzis si nerecomandat de catre epidemiologi. "Nu aruncati pe geam efortul dumneavoastra si al tuturor cetatenilor responsabili, riscand o explozie de cazuri sau, mai rau, carantinarea unor zone in care locuiesc oameni nevinovati", a transmis Vela."Stimate doamne, Stimati domni,Virusul inca nu a fost invins!In aceasta seara, la ora 20:00, am ajuns la 16.797 de persoane infectate, cu 268 IN PLUS fata de ziua de ieri. Din pacate, in ultimele 24 de ore, au decedat INCA 24 de persoane, ajungand astfel la 1094 de tragedii suferite de compatriotii nostri din toate judetele tarii.1) Nu aruncati pe geam efortul dumneavoastra si al tuturor cetatenilor responsabili, riscand o explozie de cazuri sau, mai rau, carantinarea unor zone in care locuiesc oameni nevinovati, din cauza greselilor din urmatoarele zile.2) In cazul in care, din pacate, cineva din aceste grupuri este sau devine pozitiv in urmatoarea saptamana, conform anchetei epidemiologice, toti cei care ati intrat in contact cu el veti ramane izolati la domiciliu inca 14 zile, in loc sa va bucurati cu adevarat de masurile de relaxare din aceasta perioada.3) Folositi-va energia doar pentru a face lucruri frumoase si a va proteja sanatatea dumneavoastra, dar si pe a celor din jur", a transmis Vela.Ministrul a precizat ca face acest apel "in numele tuturor celor care am indurat si respectat reguli timp de doua luni, dorind oprirea si diminuarea pandemiei, luptand pentru protejarea sanatatii celor dragi".Potrivit autoritatilor, adunarile publice sunt interzise pe durata starii de alerta, la fel si formarea grupurilor mai mari de trei persoane.