Alegeri locale 2020. Prezenta la urne la ora 9.00 in Capitala, considerabil mai mare decat in 2016. Cati bucuresteni au votat in primele doua ore

Datele comparative arata o participare similara la nivel national la procesul de votare pana la ora 9.00. Procentul s-a situat in jurul valorii de 4,30%, in ambele runde electorale.Pe de alta parte, in Capitala s-au prezentat la urne mai multi cetateni. Daca in 2016 , au votat in Bucuresti 2,21% dintre cetatenii cu drept de vot, pe 27 septembrie 2020 , intre 7.00 si 9.00, si-au exprimat votul 3,63%. Ar fi vorba despre 39.421 de alegatori in 2016, comparativ cu peste 65.000 in 2020.