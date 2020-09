Alegeri parlamentare vor fi pe 6 decembrie. AEP a trimis proiectul Guvernului Orban

Seful Autoritatii Electorale Permanente, Constantin Mituletu-Buica, a confirmat ca a trimis pe masa Guvernului un pachet de hotarari care vizeaza organizarea alegerilor parlamentare pe 6 decembrie."Vom avea masuri speciale cu siguranta pentru campania electorala in continuare pentru locale, pentru ziua votarii pentru alegerile locale si pentru parlamentare, pentru ca se suprapun aceste procese electorale in acest moment. Avem localele si incepem deja cu parlamentarele, deci mergem pe aceleasi masuri de siguranta pentru campania electorala si la fel daca vom avea stare de alerta, vom avea aceleasi masuri", a declarat Constantin Mituletu-Buica, potrivit Mediafax.Pachetul legislativ necesar organizarii scrutinului va fi adoptat in sedinta de joi.