Amenzi de 368.000 de lei pe litoral, in cinci zile, in urma controalelor inspectorilor sanitar-veterinari

Printre nereguli se numara manipularea neigienica a produselor alimentare, depozitarea acestora in conditii necorespunzatoare. Aproape 120 de kilograme de alimente improprii consumului uman au fost confiscate pentru a fi distruse.Potrivit ANSVSA, seria controalelor pe litoral este in plina desfasurare la unitatile de alimentatie publica aflate in cele 7 zone de interes turistic - Navodari, Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud, Eforie, Costinesti si Mangalia.Astfel, medicii veterinari care activeaza in cadrul "Comandamentului Sezon Estival 2020," au verificat, in intervalul 3-7 august, 163 de unitati de alimentatie publica: estaurante, cafe-baruri, pizzerii, unitati tip fast-food, braserii, unitati de tip bufet, baruri, rulote, magazine alimentare, laboratoare de cofetarie/patiserie, o gelaterie, un stand cu produse alimentare, unitati tip bistro, o toneta si o autoutilitara."Au fost constatate abateri de la legislatia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor la 60 de unitati (...) Neregulile au fost sanctionate contraventional, cu amenzi in valoare totala de 368.000 de lei", a transmis, vineri seara, ANSVSA.De asemenea, a fost emisa o ordonanta de suspendare temporara a activitatii pentru o unitate de tip fast food si au fost confiscate si retrase de la vanzare 118 kilograme de produse alimentare improprii consumului uman, produse care au fost dirijate catre o unitate de neutralizare.Printre deficientele constatate de inspectorii sanitar-veterinari se numara manipularea neigienica a produselor alimentare; comercializarea directa catre consumatorul final a produselor alimentare in spatii neaprobate sanitar-veterinar; ambalarea si etichetarea necorespunzatoare a produselor alimentare, in vederea depozitarii si valorificarii, precum si comercializarea acestora neetichetate potrivit legislatiei in vigoare; conditii necorespunzatoare de igiena in spatiile de productie; depozitarea necorespunzatoare a produselor alimentare; depozitarea oualor in conditii necorespunzatoare; depozitarea alimentelor sub forma de materii prime sau semipreparate impreuna cu produse finite care se consuma fara prelucrare termica; functionarea fara documente de inregistrare sanitara veterinara.