Apelul lui Fritz catre timisoreni: Avem nevoie de concentratoare de oxigen si pulsoximetre

"In momentele grele timisorenii arata ca sunt o comunitate care se mobilizeaza pentru a ajuta. Multumesc companiei dm drogerie markt pentru cele 5 ventilatoare donate spitalului Victor Babes, in valoare de 75 000 de euro. Vor salva vietile unora dintre noi.Va chem sa va alaturati acestui efort de a trece Timisoara cu bine prin criza provocata de pandemie. Impreuna cu ONGuri, companii, cetateni punem pe picioare un mecanism prin care sa legam ofertele de ajutor cu nevoile. Pentru asta am creat Platforma de colaborare timisoreana anti Covid-19 si ne-am distribuit sarcinile.Noi, Primaria, centralizam nevoile si le transmitem ONGurilor din aceasta Platforma. Ele sunt cele care vor administra financiar si logistic operatiunile comune.Ofertele de ajutor primite, pana acum, la adresa https://covid19.primariatm.ro/ajutor sunt deja directionate spre ONGurile din Platforma timisoreana anti-Covid 19 si veti fi contactati. Continuati sa ne scrieti!Donatiile in bani se vor strange prin Fundatia Comunitara Timisoara care a facut o treaba foarte buna si transparenta in primul val al pandemiei aici:https://www.timotion.ro/proiect.../solidari-in-fata-covid-19sau direct in contul Fundatiei Comunitare Timisoara:Denumire: Fundatia Comunitara TimisoaraAdresa: Com. Giroc, str. Timis, nr. 76ECIF: 36327306IBAN: RO28RNCB0255151022940001Banca: BCR , filiala Piata 700Prima misiune: Proiectul Oxigen. Avem deja primele propuneri de donatii de la Aquatim (130 000 de lei) si de la Visma (29 000 de lei).Avem nevoie de cat mai multe pulsoximetre si concentratoare de oxigen pe care sa le oferim, sub forma de imprumut, pacientilor cu Covid-19 care au nevoie de oxigenoterapie si sunt tratati la domiciliu sub supravegherea medicilor de familie.Un pulsoximetru costa 50 de euro, iar un concentrator de oxigen 500 de euro.Ne asteptam ca numarul de cazuri grave sa creasca in urmatoarea perioada si sa apara si alte nevoi. Noi trebuie sa fim mobilizati pentru a salva vieti", a scris pe Facebook , Dominic Fritz, noul primar al Timisoarei.