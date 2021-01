Arhiepiscopia Argesului si Muscelului: Evenimentele liturgice se vor desfasura in contextul respectarii regulilor sanitare stabilite de autoritati

"Evenimentele liturgice de la Catedrala Arhiepiscopala din Curtea de Arges, prilejuite de Praznicul Botezului Domnului Iisus Hristos din acest an, se vor desfasura in contextul respectarii regulilor sanitare stabilite de autoritati din pricina epidemiei de COVID-19", se arata intr-un comunicat al Arhiepiscopiei Argesului si Muscelului.Conform aceleiasi surse, marti dimineata, intre orele 9.00 si 10.30, pe esplanada din exteriorul Noii Catedrale Arhiepiscopale si Regale din Curtea de Arges, va fi oficiata slujba de sfintire a apei (Aghiasma Mare) de catre Arhiepiscopia Argesului si Muscelului a anuntat, marti, ca evenimentele liturgice de Boboteaza se vor desfasura in contextul respectarii regulilor sanitare stabilite de autoritati."Evenimentele liturgice de la Catedrala Arhiepiscopala din Curtea de Arges, prilejuite de Praznicul Botezului Domnului Iisus Hristos din acest an, se vor desfasura in contextul respectarii regulilor sanitare stabilite de autoritati din pricina epidemiei de COVID-19", se arata intr-un comunicat al Arhiepiscopiei Argesului si Muscelului.Conform aceleiasi surse, marti dimineata, intre orele 9.00 si 10.30, pe esplanada din exteriorul Noii Catedrale Arhiepiscopale si Regale din Curtea de Arges, va fi oficiata slujba de sfintire a apei (Aghiasma Mare) de catre arhiepiscopul Argesului si Muscelului, Calinic, inconjurat de un sobor de preoti si diaconi."Cu acest prilej, va fi sfintita o mare cantitate de apa, destinata credinciosilor care vor dori sa ia Aghiasma Mare in recipiente proprii, pentru folosul trupesc si sufletesc. Pentru evitarea aglomerarii, Apa Sfintita va putea fi luata de credinciosi, imediat dupa sfintirea din ziua de 5 ianuarie 2021, precum si in zilele urmatoare, cu respectarea masurilor sanitare si de distantare", se precizeaza in comunicat.Miercuri, in interiorul Noii Catedrale Arhiepiscopale si Regale din Curtea de Arges, dupa oficierea Sfintei Liturghii, in intervalul orar 11.45-12.30, va fi savarsita din nou slujba de sfintire a apei, Agheasma Mare urmand sa fie destinata intrebuintarii in cadrul intern al Catedralei Arhiepiscopale.Dupa terminarea slujbei de sfintire, credinciosii vor fi binecuvantati prin stropire cu Agheasma Mare, mai informeaza Arhiepiscopia Argesului si Muscelului., inconjurat de un sobor de preoti si diaconi."Cu acest prilej, va fi sfintita o mare cantitate de apa, destinata credinciosilor care vor dori sa ia Aghiasma Mare in recipiente proprii, pentru folosul trupesc si sufletesc. Pentru evitarea aglomerarii, Apa Sfintita va putea fi luata de credinciosi, imediat dupa sfintirea din ziua de 5 ianuarie 2021, precum si in zilele urmatoare, cu respectarea masurilor sanitare si de distantare", se precizeaza in comunicat.Miercuri, in interiorul Noii Catedrale Arhiepiscopale si Regale din Curtea de Arges, dupa oficierea Sfintei Liturghii, in intervalul orar 11.45-12.30, va fi savarsita din nou slujba de sfintire a apei, Agheasma Mare urmand sa fie destinata intrebuintarii in cadrul intern al Catedralei Arhiepiscopale.Dupa terminarea slujbei de sfintire, credinciosii vor fi binecuvantati prin stropire cu Agheasma Mare, mai informeaza Arhiepiscopia Argesului si Muscelului.CITESTE SI: "Spovedania" deocheata a lui Cumpanasu in fata a jumatate de milion de elevi. Cum raspandeste "profu" discursul urii impotriva scolii, pe TikTok