Autoritatea Electorala Permanenta a anuntat calendarul alegerilor locale, 2020. Perioada electorala incepe, oficial, miercuri, 29 iulie

"Poimaine, 29 iulie 2020, incepe perioada electorala. Din acel moment, toate partidele care doresc sa se inscrie in competitie si candidatii independenti isi pot inregistra mandatarii financiari, deschide si declara conturile la Autoritatea Electorala Permanenta. In data de 8 august vor fi constituite si birourile de circumscriptie la nivelul localitatilor (...) astfel incat sa ne asiguram ca toate lucrurile vor functiona in conditii normale. Nu putem spune chiar in conditii normale, pentru ca inca suntem in conditii de pandemie, de stare de alerta", a spus Mituletu-Buica, la o dezbatere publica organizata de AEP, in sistem de videoconferinta, pe tema finantarii campaniei electorale pentru alegerile locale.El a amintit ca in acest moment sunt carantinate mai multe localitati."Din fericire, toate localitatile carantinate ar trebui sa iasa din carantina in cele 14 zile, (...) fix inainte de a se constitui birourile de circumscriptie pe data de 7, adica nu ar trebui sa fie probleme cu organizarea procesului electoral in acele circumscriptii electorale unde e declarata prin ordin al domnului Arafat starea de carantina locala", a adaugat seful AEP, citat de AGERPRES. Potrivit comunicatului AEP, transmis luni, 27 iulie 2020, principalele repere calendaristice ale perioadei electorale aferente alegerilor locale sunt urmatoarele: