Autoritatile austriece au decis reluarea zborurilor intre Romania si Austria, de la 1 august 2020

Potrivit unui comunicat al MAE, decizia a fost luata in baza reevaluarii masurilor anterioare de suspendare a transportului aerian, inclusiv ca urmare a demersurilor intreprinse de minister, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Viena, pe langa autoritatile austriece competente.Incepand de sambata, 1 august 2020, companiile aeriene pot opera zboruri directe dinspre Romania catre Austria si retur. Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani consultarea companiilor aeriene pentru informatii suplimentare privind programul zborurilor.MAE reaminteste ca, incepand cu data de 27 iulie, accesul cetatenilor romani si ai statelor membre UE provenind din Romania cu destinatia Republica Austria este permis daca detin un test biologic molecular negativ pentru SARS-CoV-2/PCR, nu mai vechi de 72 de ore (de la data prelevarii), atestat printr-un certificat in limba germana sau engleza. In lipsa acestuia, persoanele respective si cele cu care locuiesc impreuna sunt obligate sa se supuna, imediat dupa intrarea in Austria, timp de 10 zile, unei izolari la domiciliu sau intr-o locatie adecvata, ale carei costuri trebuie suportate de catre persoana in cauza, urmand ca, in maximum 48 ore de la intrarea in tara, sa fie prezentat autoritatilor responsabile un test biologic molecular, costurile fiind suportate personal. Daca testul biologic molecular pentru SARS-CoV-2 efectuat in perioada izolarii este negativ, izolarea instituita pe perioada celor 10 zile se suspenda.Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca va continua dialogul cu autoritatile austriece si va comunica public elementele de noutate care vor fi transmise oficial.MAE reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Viena:si, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea,, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomaticeMinisterul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet: https://www.mae.ro/node/51901 si http://viena.mae.ro/