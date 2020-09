Autoritatile din Arges implementeaza un plan de relaxare a restrictiilor impuse anterior pe plan local. In 10 localitati, restaurantele din interior raman inchise

Astfel, se redeschid targurile, balciurile, se reia activitatea in spatii deschise destinate antrenamentelor fizice si se redeschid restaurantele de tip fast-food.Totodata, in zece localitati in care rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 depaseste 1,5 la mia de locuitori restaurantele si cafenelele din spatiile inchise, precum si salile de jocuri de noroc raman inchise.Restaurantele din hoteluri si alte spatii interioare si salile de jocuri de noroc au ramas inchise, marti, in zece localitati din judetul Arges. Astfel, in urma unei decizii adoptate, luni dupa-amiaza, de catre Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arges, s-a decis redeschiderea restaurantelor si cafenelelor in interiorul cladirilor in tot judetul Arges, cu exceptia localitatilor Albestii de Muscel, Arefu, Bughea de Jos, Cateasca, Cepari, Dragoslavele, Maracineni, Poienarii de Arges, Teiu si Tigveni, care inregistreaza, in ultimele doua saptamani, o rata de diagnosticare cu COVID-19 mai mare de 1,5 la o mie de locuitori.Acolo unde se redeschid restaurantele si cafenelele, "programul de lucru cu publicul al acestor operatori economici nu poate incepe inainte de ora 6.00 si nu se poate prelungi dupa ora 24.00, ultima comanda putand fi preluata cel tarziu la ora 23.00", a stabilit CJSU Arges.Totodata, autoritatile locale au stabilit si o serie de masuri de relaxare in ceea ce priveste restrictii impuse anterior pe plan local, in momentul in care numarul de infectari cu SARS-CoV-2 incepuse ca creasca accelerat la nivel judetean.Astfel, sunt permise organizarea si desfasurarea evenimentele publice de tip targ, balci si alte asemenea, precum si activitatea in spatii deschise destinate antrenamentelor fizice, cu respectarea tuturor masurilor de limitare a raspandirii virusului SARS-CoV-2, desfasurarea activitatilor comerciale de tip fast-food, drive-in si alte asemenea, cu respectarea conditiei specifice acestui tip de activitate, si anume aceea ca produsele sa nu fie consumate la locul comercializarii lor sau in spatii publice deschise din imediata vecinatate a locatiei respective, dar si organizarea evenimentelor private, a cursurilor de instruire/ workshopuri pentru adulti, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene, cu un numar de participanti de maximum 50 de persoane in interior si de maximum 100 de persoane in exterior, cu respectarea normelor de sanatate publica stabilite in ordinul ministrului Sanatatii.Judetul Arges a depasit 5.000 de cazuri diagnosticate cu COVID-19. Dupa o perioada in care numarul de cazuri a crescut semnificativ, in ultimele zile acesta a inceput sa scada, in ultimele 24 de ore fiind constatate 21 de noi imbolnaviri.