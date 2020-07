Autoritatile din Bulgaria recomanda evitarea Punctului de Trecere a Frontierei Silistra-Ostrov, deoarece se fac lucrari de reparatii

Politia de Frontiera a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca autoritatile de frontiera bulgare au informat Garda de Coasta, prin intermediul Centrului Comun de Contact Giurgiu, privind desfasurarea, in perioada 15 iulie - 24 august, pe teritoriul Bulgariei, in Punctul de Trecere a Frontierei comun Silistra - Ostrov, a unor lucrari de reparatii ale drumurilor, canalizarii si trotuarului."In acest context, atat intrarea, cat si iesirea tuturor autovehiculelor care tranziteaza Punctul de Trecere a Frontierei comun Silistra - Ostrov vor fi efectuate simultan doar pe una dintre arterele punctului de trecere (fie pe artera de intrare, fie pe cea de iesire), fapt ce poate determina cresterea timpului de asteptare pentru toate mijloacele de transport", se arata in comunicatul de presa.Politia de Frontiera recomanda tranzitarea tuturor punctelor de frontiera existente la granita.Astfel, in prezent, pe raza judetului Constanta, la granita cu Bulgaria, sunt deschise trei puncte de trecere a frontierei cu specific rutier: P.T.F. Vama Veche - Durankulak; P.T.F. Ostrov - Silistra; P.T.F. Negru Voda - Kardam.De asemenea, la granita cu Bulgaria sunt operationale inca 6 puncte de trecere a frontierei: P.T.F. Giurgiu - judetul Giurgiu, P.T.F. Calafat - judetul Dolj, P.T.F. Turnu Magurele - judetul Teleorman, P.T.F. Zimnicea - judetul Teleorman, P.T.F. Calarasi - judetul Calarasi, P.T.F. Bechet - judetul Dolj (doar pentru transportul de marfa).