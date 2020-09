Autoritatile din Dambovita au decis inchiderea restaurantelor si salilor de jocuri de noroc din noua localitati, pe fondul cresterii cazurilor de coronavirus

Masura a fost luata pe fondul cresterii numarului de infectari cu noul coronavirus in acele zone si este valabila incepand de miercuri, pentru o saptamana."Membrii C.J.S.U. au adoptat Hotararea nr. 23 din 08.09.2020, privind restrictionarea, in sensul interzicerii activitatilor cu publicul a operatorilor economici care desfasoara urmatoarele tipuri de servicii: preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, restaurante si cafenele din interiorul cladirilor, precum si a activitati operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc, pentru urmatoarele localitati: Branesti, Butimanu, Cornesti, Glodeni, Malu cu Flori, Niculesti, Ocnita, Tatarani si Vulcana Pandele", a transmis, marti, Prefectura Dambovita.Masura restrictiva in cele noua localitati este valabila incepand de miercuri, 9 septembrie, pana in 15 septembrie.