Autoritatile din Italia au prelungit cu 10 zile masura autoizolarii pentru cei care vin din Romania

Potrivit unui comunicat al MAE transmis vineri AGERPRES, in conformitate cu informatiile oficiale comunicate de catre autoritatile italiene, persoanelor care sosesc in Republica Italiana si care in ultimele 14 zile s-au aflat in Romania sau au tranzitat Romania li se aplica obligativitatea supravegherii medicale si autoizolarii pentru o perioada de 14 zile. Sunt exceptati de la aceasta masura membrii echipajelor mijloacelor de transport de marfuri si de persoane si personalul navigant.Ministerul Afacerilor Externe continua dialogul cu autoritatile italiene si va comunica public elementele de noutate care vor fi transmise oficial.MAE reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale misiunii diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei in Republica Italiana:* Ambasada Romaniei la Roma: +39 06.835.233.44, +39 06.835.233.52, +39 06.835.233.58, +39 06.835.233.56, +39 06.835.233.69, +39 06.835.233.71, +39 06.835.233.74, +39 345 147 3935 (telefon de urgenta);* Consulatul General al Romaniei la Milano: +39 0240098207, +39 02.40074018, +39 366.108.1444 (telefon de urgenta);* Consulatul General al Romaniei la Torino: +39 011 249 57 75, +39 011 249 52 64, +39 011 18 95 83 90, +39 338 756 8134 (telefon de urgenta);* Consulatul General al Romaniei la Trieste: +39 040 411 652, +39 040 452 8136, +39 040 416 350, +39 340 8821688 (telefon de urgenta);* Consulatul General al Romaniei la Bari: +39 080 548 1042, +39 080 546 1893, +39 080 548 4671, +39 080 546 1470, +39-334 604 2299 (telefon de urgenta);* Consulatul General al Romaniei la Bologna: +39 051 5872120, +39 051;5872209, +39 349 1178220 (telefon de urgenta);* Consulatul Romaniei la Catania: +39.095.537.909, +39 095 536 139, +39 320 965 3137 (telefon de urgenta).