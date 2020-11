Autoritatile din judetul Dambovita propun carantinarea unei comune unde indicele de infectare este de peste 9 la mie

Membrii CJSU Dambovita au adoptat sambata o hotarare prin care propun carantinarea celor doua sate ale comunei Motaieni, respectiv satul Motaieni si satul Cucuteni."Situatia epidemiologica din U.A.T. Motaieni, judetul Dambovita, generata de coronavirusul SARS-CoV-2 a dus la inregistrarea unei rate de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de peste 9 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maxima, in circumstante de nerespectare a masurilor legale in vigoare" se arata in propunerea adoptata de CJSU Dambovita.Autoritatile din judet propun carantinarea pentru 14 zile, incepand de duminica, 8 noiembrie, de la ora 5:00.Documentul votat in CJSU propune, de asemenea, "evaluarea de catre Directia de Sanatate Publica Dambovita a oportunitatii si prioritizarii de testare a persoanelor si transmiterea solicitarilor de sprijin cu materiale sanitare si personal de specialitate catre Institutul National de Sanatate Publica/Ministerul Sanatatii".Pana la aprobarea masurii carantinarii zonale prin ordin al D.S.U., in comuna a fost instituita obligativitatea purtarii mastii de protectie de catre toate persoanele in spatii publice, precum si interzicerea activitatii cu publicul a agentilor economici care desfasoara activitati de servire hrana sau de consum al bauturilor alcoolice sau nealcoolice, indiferent daca activitatile se desfasoara la interior sau exterior.Localitatea propusa pentru carantinare are o populatie de 1995 de persoane.