Autoritatile din Prahova isi mentin decizia privind redeschiderea restaurantelor in spatii inchise inclusiv in localitati unde rata de infectare depaseste chiar 3 la mia de locuitori

Anuntul este facut dupa ce ministrul Sanatatii negase ca aceste localuri publice vor fi redeschise in Prahova, explicatia autoritatilor fiind insa aceea ca majoritatea cazurilor in localitatile cu rata mare de infectare sunt in centre sociale sau medicale.Autoritatile prahovene mentin decizia de redeschidere a restaurantelor, cafenelelor si salilor de jocuri de noroc care functioneaza in hoteluri sau in spatii inchise in toate localitatile din acest judet, chiar si in cele in care rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 depaseste 1,5 la o mie de locuitori.Prefectura Prahova anuntase, luni dupa-amiaza, aceasta decizie, insa ulterior ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a afirmat, raspunzand unei intrebari, ca in Prahova raman inchise aceste localuri acolo unde rata de infectare depaseste 1,5 la mie."Tinand cont de masurile adoptate prin Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 43/2020 pentru stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii publice si a Hotararii de Guvern pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la HG nr. 668/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, incepand cu data de 16 august 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, incepand cu data de 01 septembrie 2020, vor fi reluate activitatile cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, hotelurilor; a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc, in toate localitatile din Prahova.Decizia a fost luata in baza analizei din ultimele 14 zile, la nivelul judetului Prahova, conform careia rata de infectare este sub 1,5 la 1000 de locuitori. Astfel, potrivit raportarii Directiei de Sanatate Publica Prahova, la data de 31 august, aceasta rata era de 1,1/1000 de locuitori", transmite Prefectura Prahova, intr-un comunicat dat publicitatii marti.Autoritatile din acest judet arata ca s-a luat decizia ca restaurantele care functioneaza in spatii interioare sa fie redeschise inclusiv in orase precum Baicoi, unde rata de infectare este de 2,19 la 1.000 de locuitori, Boldesti-Scaeni care inregistreaza o rata de infectare de 3,81 la mia de locuitori, Breaza care raporteaza o rata de infectare de 3,42 la 1000 locuitori sau Urlati, unde 3,37 din 1000 de locuitori sunt infectati.Explicatia oficiala este aceea ca in Baicoi sunt 41 de cazuri active, dintre care 25 in focar, la Boldesti-Scaeni sunt 44 de cazuri active, dintre care 30 in focar, la Breaza exista 55 de bolnavi, dintre care 43 in focar, iar la Urlati, din 39 de cazuri active, 22 se inregistreaza in focar, aceste focare fiind descoperite in centre medico-sociale sau azile de batrani.