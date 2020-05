Autoritatile explica iar ce inseamna zona metropolitana, pentru care nu e nevoie de declaratie pe proprie raspundere

Ziare.

Astfel, zona metropolitana este considerat perimetrul ce contine municipiile de judet si 30 de kilometri in jurul acestora, in aceeasi categorie fiind si Capitala si judetul Ilfov."Pentru stabilirea unei aplicari unitare pe intreg teritoriul national al Romaniei in privinta zonelor in care cetatenii pot circula in afara localitatii fara declaratie pe proprie raspundere, Ministerul Afacerilor Interne a transmis, prin Comandantul Actiunii, Centrelor Judetene de Coordonare si Conducere a Interventiei urmatoarele precizari: sunt considerate zone metropolitane, in interiorul carora nu este nevoie de prezentarea declaratiei pe proprie raspundere pentru circulatia cetatenilor intre localitati, teritoriul administrativ al Bucurestiului si al judetului Ilfov, respectiv teritoriul administrativ al municipiilor din Romania si o zona de 30 de kilometri in jurul acestor municipii, dar nu mai mult de limita judetului din care fac parte municipiile", a transmis, vineri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS).Legea privind starea de alerta prevede ca nu este necesara completarea declaratiei pe propriria raspundere daca o persoana se afla in localitatea de domiciliu sau in zona metropolitana a acesteia.Acest aspect din actul normativ a nascut controverse pentru ca in lege nu este stipulata si explicatia pentru sintagma "zona metropolitana".Grupul de Comunicare Strategica a transmis si sambata ce inseamna "zona metropolitana" , precum si raspunsul pentru mai multe intrebari aparute dupa anuntul privind instituirea starii de alerta, insa in continuare au existat persoane care nu au inteles cand trebuie completata declaratia pe proprie raspundere.