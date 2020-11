Autoritatile le cer credinciosilor sa nu participe la pelerinajul de Sfantul Andrei

"Inainte de toate, suntem constienti de importanta sarbatorii dedicata Sfantului Apostol Andrei, data de 30 noiembrie fiind, in fiecare an, una plina de insemnatate pentru orice crestin-ortodox roman. Autoritatile au, ca principala misiune, grija fata de fiecare cetatean, indiferent de locul de origine, domiciliu sau confesiune. In zilele urmatoare, punem mare accent pe ordinea publica si pe integritatea personala a fiecarui participant la pelerinaj. Vom avea grija de siguranta sanitara a fiecaruia, prin organizarea de fluxuri si circuite prin care sa se respecte toate normele de protectie sanitara. In acest sens, ieri, efectivele de jandarmi si politisti, alaturi de inspectori din cadrul DSP Constanta, au fost la Manastirea Pestera Sf. Andrei pentru stabilirea acestor circuite", a transmis Institutia Prefectului - judetul Constanta, printr-un comunicat de presa.Conform sursei citate, jandarmii Gruparii Mobile "Tomis" sunt pregatiti pentru a dialoga cu oamenii si vor gestiona cu profesionalism orice situatie, in vederea prevenirii unor "eventuale incidente sau provocari"."Foarte important de mentionat este faptul ca vom avea grija si in privinta respectarii prevederilor legale actuale. Asadar, facem apel la intelegerea credinciosilor care nu sunt din Ion Corvin si care nu vor putea participa la pelerinaj", se spune in comunicat.Referitor la invitatia transmisa autoritatilor de catre Arhiepiscopia Tomisului, Institutia Prefectului a precizat ca prefectul Silviu-Iulian Cosa nu va fi prezent in data de 30 noiembrie la pelerinajul organizat la Pestera Sfantului Andrei, "intrucat respecta prevederile legii", nefiind locuitor al comunei Ion Corvin."In acelasi timp, ii indemnam la responsabilitate pe cei care vor participa, la pelerinajul de luni. Le recomandam sa tina cont de reglementarile legale in vigoare, care fac referire la siguranta sanitara, a fiecaruia dintre ei, dar si a celor apropiati lor", a precizat Prefectura Constanta.Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, ii invita pe presedintele Klaus Iohannis , premierul Ludovic Orban , membrii Guvernului, parlamentari, precum si pe reprezentantii autoritatilor locale sa participe la manifestarile religioase prilejuite de sarbatoarea Sfantul Andrei, a informat Arhiepiscopia Tomisului, sambata, printr-un comunicat de presa.Potrivit unei hotarari a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta, este interzisa participarea la procesiunile si pelerinajele religioase a persoanelor care nu au domiciliul sau resedinta in localitatile in care se desfasoara aceste activitati. Arhiepiscopia Tomisului a solicitat in instanta suspendarea respectivei decizii, cerere respinsa de judecatori. Respinsa de instanta a fost si cererea Arhiepiscopiei Tomisului de emitere a unei ordonante presedintiale pentru desfasurarea, pe 29 si 30 noiembrie, a pelerinajului la Manastirea Pestera Sfantului Apostol Andrei.CITESTE SI: