Primul oras din Romania pentru care autoritatile cer carantina. La Faget sunt raportate 47 de cazuri noi

Hotararea, trimisa la CNSU

Localitatile monitorizate

Faget are o populatie de circa 7.000 de locuitori. Ar fi primul oras din Romania care intra in carantina dupa noua lege. Pana in prezent, doua comune au mai fost puse sub carantina: Gornet (Prahova) si Cartojani (Giurgiu).Pana acum, aici au fost depistate 47 de cazuri, dintre care 8 sunt cadre medicale de la spitalul din Faget. Alte peste o suta de persoane care au intrat in contact direct cu acestea sunt izolate la domiciliu. Primarul localitatii spune ca asteapta decizia autoritatilor cu privire la instaurarea carantinei zonale. Primul din cele peste 40 de cazuri de imbolnavire a fost depistat in urma cu trei saptamani.Situatia a fost dezbatuta aseara, in comitetul local, iar propunerea a fost trimisa la Bucuresti.INS si-a dat acceptul, iar in acest moment hotararea de carantinare se voteaza in comitetul local. Apoi, hotararea se trimite la CNSU, care va da aviz tot astazi."Sunt peste 100 de contacti directi pusi in izolare, in special familiile celor infectati. Avem peste 40 de confirmati. A fost si o persoana care a decedat zilele acestea. La spital avem opt cadre medicale infectate, asimptomatice.A fost decizia directorului sa testeze absolut tot personalul, pentru ca in ultimele doua saptamani au aparut destul de multe cazuri. Oamenii care se simt rau cheama ambulanta si vin la spital. Aici li se face testul. Testele sunt trimise la Lugoj si la Timisoara, iar rezultatele vin a doua sau a treia zi", a declarat primarul Fagetului, Marcel Avram.Intrebat daca se ia in calcul instaurarea carantinei zonale pentru Faget, primarul a afirmat: "Ca numar de cazuri indeplinim criteriul. Se ia in calcul. Acum este sedinta comitetului judetean pentru situatii de urgenta unde se da o hotarare, o propunere care merge mai departe la comitetul national pentru situatii de urgenta."In orasul Faget si satele apartinatoare sunt aproximativ 7.000 de locuitori. In judetul Timis, pana ieri au fost raportate, in total, de la inceputul epidemiei, 983 de persoane confirmate cu Covid 19. In prezent, peste o suta de persoane sunt internate in spitalele din judet. 1.967 de persoane sunt in carantina, iar peste 9.600 de persoane sunt izolate la domiciliu.Pana acum, o localitate din Giurgiu - Cartojani si una din Prahova - Gornet au fost plasate in carantina, iar in Arges 12 localitati - Pitesti, Mioveni, Stefanesti, Costesti, Balilesti, Bascov, Bradulet, Buzoesti, Davidesti, Micesti, Stalpeni si Vulturesti - sunt monitorizate dupa cresterea numarului de infectari cu noul coronavirus, o decizie privind carantina urmand sa fie luata luni.Autoritatile din comuna Gornet au atacat in instanta decizia Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) de a introduce in carantina satul Gornet din aceasta comuna si cer despagubiri in cuantum de 500.000 de euro care ar urma sa fie impartiti celor care au fost "prejudiciati" din cauza carantinei. DSU sustine ca ordinul privind carantina permite intrarile sau iesirile persoanelor pentru diverse activitati, inclusiv pentru a merge la serviciu.