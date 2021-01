Autoritatile vor cere sprijinul preotilor pentru a-i convinge pe credinciosi sa se vaccineze impotriva COVID-19

Directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), medicul Monica Adascalitei, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca influenta preotilor in randul populatiei este mare, iar un dialog cu reprezentantii Bisericii Ortodoxe Romane ar fi constructiv."Vaccinarea este voluntara. Noi trebuie sa aducem argumente pro-vaccinare, nu sa spunem ca daca nu te vaccinezi.... O sa incercam, pentru ca acolo, in biserici, intr-adevar, enoriasii asculta de preotii din parohie", a afirmat Adascalitei.Prezent la aceeasi conferinta de presa, prefectul Dan Nechifor a precizat ca preotii vor intra in etapa a doua de vaccinare, subliniind ca asteapta ca acestia sa se inscrie pe platformele online pentru programari."Biserica este organizata. La noi sunt protopopiate la nivelul judetului. Intra in categoria, sa spunem, a institutiilor publice care sunt in etapa a doua de vaccinare. Asteptam cand se vor programa pe platforma primii dintre reprezentantii bisericii. Vom avea discutii cu reprezentantii protopopiatelor, inevitabil", a mentionat Nechifor.CITESTE SI: Pandemia a ajutat piata imobiliarelor din Romania. Locuintele s-au scumpit serios in 2020