Un barbat care facea kite-surfing s-a inecat in Marea Neagra, la Neptun

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina, vineri dupa-amiaza, pentru acordarea primului ajutor unui barbat scos din mare inconstient, incidentul avand loc in Neptun, pe plaja La Steaguri. Acolo s-au deplasat un echipaj SMURB B si un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta.Deoarece barbatul se afla in stop cardiorespirator, cadrele medicale au inceput protocolul de resuscitare. Dupa zeci de minute in care au incercat sa-l salveze, cadrele medicale au fost nevoite sa declare decesul.Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a transmis ca victima avea 36 de ani, era din judetul Ilfov si facea kite-surfing. La un moment dat, el a pierdut controlul kite-ului si a cazut in apa.Politistii au deschis un dosar penal in acest caz.Acesta este primul caz de inec in mare din acest an.