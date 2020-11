Bolsonaro anunta ca nu se va vaccina, dar ca Guvernul va distribui un vaccin impotriva COVID-19 "imediat" ce este aprobat de catre autoritatile sanitare braziliene

"Va spun ca nu voi lua (vaccinul)", a anuntat el joi intr-o inregistrare video postata pe retele de socializare. "Este dreptul meu".Brazilia, o tara cu 212 milioane de locuitori, este a doua cea mai indoliata tara din lume de pandemia covid-19 - cu peste 170.000 de morti -, dupa Statele Unite, potrivit Johns Hopkins University.Presedintele brazilian de extrema dreapta este criticat din cauza modului in care gestioneaza pandemia. El minimalizeaza gravitatea acesteia si se opune restrictionarii activitatilor economice.Bolsonaro, in varsta de 65 de ani, s-a imbolnavit de covid-19 in iulie, cand a profitat de ocazie pentru a-si exprima increderea de nezdruncinat in hidroxiclorochina, a carei eficienta nu este dovedita stiintific in tratarea covid-19.Peste jumatate din Guvernul Bolsonaro a fost testata pozitiv cu COVID-19 in ultimele luni.Dupa ce autoritatile de reglementare vor aproba un vaccin, Guvernul va "organiza imediat" achizitionarea si distribuirea catre cei care vor s se vaccineze, anunta el in inregistrarea video.El se declara "sigur" ca Parlamentul nu va impune obligativitatea vaccinarii.Laboratorul american Pfizer a transmis miercuri autoritatilor sanitare braziliene rezultatul testelor vaccinului sau impotriva covid-19, in vederea unei aprobari.Insa ministerul brazilian al Sanatatii a hotarat deja sa achizitioneze 100 de milioane de doze de vaccin dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea Oxford.Teste clinice in faza 3 ale unui al treilea vaccin - CoronaVac, al laboratorului chinez Sinovac - au fost suspendate o scurta perioada de timp in Brazilia, dupa moartea unui voluntar, o suspendare salutata de catre Bolsonaro drept o "victorie personala".Aceste teste au fost reluate intre timp.