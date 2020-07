Bucurestiul se detaseaza in varful topului de imbolnaviri cu COVID-19: 1.627 de cazuri noi doar in ultimele doua saptamani

35 de decese in ultimele 24 de ore

Bucuresti a inregistrat cel mai ridicat numar de cazuri noi - 223, ajungand la un total de 5.723, dintre care 1.627 doar in ultimele doua saptamani.Alte judete cu un numar ridicat de cazuri noi au fost Argesul, cu 103 noi cazuri de imbolnaviri, si un total de 3.112 de cazuri, dintre care 1.459 doar in ultimele 14 zile.Brasovul a avut si el 60 de de cazuri noi, atingand un total de 2.993 de cazuri.Judetul Cluj este singurul judet care joi nu a raportat niciun caz nou de imbolnavire, fiind inregistrat un total de 1.133 de cazuri de la inceputul pandemiei si doar 313 in ultimele doua saptamani.Bilantul total al deceselor a ajuns joi la 2.304 persoane dupa ce alte 35, 18 barbati si 17 femei, dintre care 3 pacienti cu varsta de sub 40 de ani, au pierdut lupta cu virusul. Este al treilea cel mai negru bilant inregistrat de la inceputul pandemiei, in 15 aprilie inregistrand-se 40 de astfel de decese, iar in 21 iulie au fost 36 de decese.In acelasi timp numarul pacientilor in stare grava, internati la sectiile de terapie intensiva, a depasit bariera de 400 de pacienti. Numarul pacientilor ce au nevoie de ingrijire la terapie intensiva a crescut accelerat in ultima perioada. Astfel, daca la 7 iunie erau internati la ATI doar 144 de pacienti - minimul inregistrat dupa prima parte a pandemiei cand a fost atins maximul de 288 - astazi numarul acestora a ajuns la 402.De remarcat ca din 7 iunie pana in 20 iulie - adica intr-o perioada de 43 de zile - numarul pacientilor ATI s-a dublat, de la 144 la 293. In doar 10 zile, din 20 iulie, numarul pacientilor ATI a crescut cu 109.De la inceputul epidemiei au fost confirmate 49.591 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus , dintre acestia 26.609 - reprezentand un procent de 53,65%, au fost declarati vindecati si externati. In ultimele 24 de ore, dincolo de faptul ca a fost inregistrat un numar record de cazuri noi, s-au raportat un numar de doar 163 de persoane vindecate.Astfel, numarul cazurilor active din tara noastra a ajuns joi la 16.673 - aproape de patru ori mai mult comparativ cu minimul inregistrat in 8 iunie de 4.444 de cazuri.In acelasi interval au fost efectuate 23.402 teste, rezultand un procent de teste pozitive 5,8 %.