Camera Deputatilor, for decizional: "In starea de alerta se vor putea organiza concursuri pentru ocuparea posturilor vacante in invatamant, sanatate si aparare"

Deputatii au modificat in acest sens proiectul Guvernului referitor la modificarea Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.S-au inregistrat 234 de voturi "pentru", unul "impotriva" si o abtinere.Potrivit textului adoptat, "pe durata starii de alerta se pot desfasura si concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante pentru posturile nedidactice, didactice auxiliare, pentru posturile din institutiile care fac parte din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala, din autoritatile administratiei publice locale si judetene si institutiile din subordinea sau coordonarea acestora, Parlamentul Romaniei, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, Inspectia Judiciara, din structurile cu sau fara personalitate juridica care deruleaza programe cu finantare din fonduri nerambursabile, europene si nationale, precum si pentru posturile vacante de asistenti medicali comunitari, asistenti medicali si medici din unitatile de invatamant".Proiectul de lege adoptat mai prevede posibilitatea ca, pe durata starii de alerta, activitatile didactice ce impun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant sa poata fi suspendate, la propunerea consiliului de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar, cu avizul Inspectoratului Scolar Judetean/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si al Directiei de Sanatate Publica Judeteana/Directiei de sanatate Publica a Municipiului Bucuresti si cu aprobare prin hotarare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta/ Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta.De asemenea, pe durata starii de alerta, activitatile didactice ce impun prezenta fizica a elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar militar apartinand Ministerului Apararii Nationale se vor putea suspenda la propunerea consiliului de conducere al unitatii de invatamant preuniversitar militar, cu avizul Inspectoratului Scolar Judetean, statului major al categoriei de forte/comandamentului care are in subordine unitatea de invatamant preuniversitar militar si cu aprobarea prin hotarare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta/ Comitetului Municipal Bucuresti pentru Situatii de Urgenta.Ministerul Educatiei si Cercetarii are obligatia sa asigure suportul privind resursele materiale, formarea cadrelor didactice si cadrul metodologic pentru desfasurarea cursurilor online.In ceea ce priveste institutiile de invatamant superior pe durata starii de alerta, activitatile didactice ce impun prezenta fizicaa studentilor in institutiile de invatamant superior se pot suspenda prin hotarare a Senatului universitar, cu respectarea masurilor stabilite prin ordin comun al Ministrului Sanatatii si Ministrului Educatiei si Cercetarii.Cursurile online se desfasoara conform unui regulament al Senatului universitar.Camera Deputatilor este for decizional.