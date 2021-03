Carantina pentru 14 zile in localitatile ilfovene Berceni, Branesti si Otopeni

"Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Ilfov si a avizului Institutului National de Sanatate Publica, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov a adoptat in sedinta extraordinara:Hotararea nr. 31 din 18.03.2021 privind propunerea instituirii masurii de carantinare zonala pentru comuna Berceni, cu satul apartinator Berceni, judetul Ilfov; Hotararea nr. 32 din 18.03.2021 privind propunerea instituirii masurii de carantinare zonala pentru comuna Branesti, cu satele apartinatoare Branesti, Islaz, Pasarea si Vadu Anei, judetul Ilfov; Hotararea nr. 33 din 18.03.2021 privind p ropunerea instituirii masurii de carantinare zonala pentru orasul Otopeni, judetul Ilfov ", a transmis, joi, Prefectura Ilfov. Seful DSU, Raed Arafat , a emis ordinele de carantinare, incepand de joi, de la ora 22.00, pentru o perioada de 14 zile.Potrivit deciziei autoritatilor, sunt carantinate si localitatile apartinatoare. In Berceni, rata de incidenta este de 7,18 la mie, in Branesti 6,38 la mie, iar la Otopeni 7,04 la mie.