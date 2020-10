Cardinalul Lucian Muresan indeamna preotii si credinciosii greco-catolici sa respecte toate masurile de protectie si preventie

Intr-o Scrisoare circulara adresata preotilor si credinciosilor, Cardinalul Lucian Muresan, Arhiepiscop Major al Bisericii Romane Unite cu Roma, Greco-Catolica, spune ca "Biserica nu are menirea de a propune solutii stiintifice pentru a invinge pandemia, aceasta dificila misiune revenind autoritatilor Statului pe care le sustinem cu rugaciunea si cu indemnul de a respecta toate masurile de preventie si de protectie"."In incercarea pe care cu totii o traim, Biserica este aproape de fiii ei si ne ajuta pe fiecare sa regasim semnificatia incercarilor prezente, sa le traim cu speranta sadita in inima de Mantuitorul nostru Isus Cristos si sa le infruntam cu puterea harului dumnezeiesc. Si astazi Biserica ne provoaca cu aceleasi interogative pe care le adreseaza omenirii de 2000 de ani: oare nu cumva, acest virus vine si pentru a ne aminti ca suntem trecatori si ca adevarata noastra patrie nu este aceasta vale de lacrimi? Oare nu s-ar cuveni sa punem in sfarsit in practica imperativul Domnului Isus: cautati mai intai Imparatia lui Dumnezeu?", completeaza inaltul ierarh.Cardinalul Muresan mai sustine ca raspandirea accelerata a epidemiei pe intreg mapamondul cauzeaza tuturor suferinte, teama si ingrijorare pentru sanatatea proprie si a semenilor nostri."Stiri apocaliptice, scenarii infricosatoare ne asalteaza la tot pasul. Si precum apostolii in drum spre Emaus, ne putem simti uneori abandonati intr-o situatie de nesiguranta. Insa tocmai in aceste momente de reala criza existentiala, suntem chemati sa redescoperim anumite valori pe care in goana de zi cu zi le ignoram: compasiunea, atentia pentru ceilalti, fragilitatea vietii noastre.Aceasta dificila perioada sa fie un imbold pentru a ne trai cu adevarat viata noastra umana si crestina. Precum ne aducea aminte si fratele Mihai din Prilog, izvorul bolilor trupesti este starea sufleteasca a fiecaruia dintre noi si a omenirii in ansamblul ei. De aceea, sa ii cerem Domnului sa ne atinga cu mana Sa vindecatoare", se mai sustine in Scrisoarea circulara adresata preotilor si credinciosilor, data publicitatii miercuri, 21 octombrie.