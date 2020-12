Ce cred romanii despre imunizarea anti-COVID: Vaccinarea se va face pe pile, companiile farmaceutice ascund pericolele sau serul din Romania va fi neautorizat

Top 10 informatii false pe care romanii le cred despre vaccin:Vaccinurile candidate impotriva COVID-19, aflate in portofoliul mai multor companii farmaceutice, se afla in diverse stadii de testare in studii clinice raspandite pe tot globul si sub supravegherea unui numar foarte mare de autoritati de reglementare. Intregul proces este gandit pentru a nu exista nicio posibilitate ca pericolele sa nu fie descoperite la timp. Niciun vaccin nu va fi administrat fara aprobarea autoritatilor competente in domeniu. In Uniunea Europeana vaccinarea se va realiza numai cu vaccinuri autorizate de catre Agentia Europeana a Medicamentului, in urma unui proces complex de analiza si evaluare, conform reglementarilor si legislatiei in vigoare.Datele brute, individuale, si nu rapoartele finale ale companiilor, sunt cele care sunt evaluate de catre autoritatile de reglementare. In plus, in cadrul studiilor de farmacovigilenta, vaccinarea este monitorizata de autoritatile nationale pentru a asigura siguranta si eficacitatea vaccinurilor.Romania, ca stat membru UE, nu poate permite utilizarea unui vaccin care nu a primit autorizatia de punere pe piata de la Agentia Europeana a Medicamentului sau de la ANMDMR (Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania). In plus, legislatia nationala (Legea 95/2006) nu permite importul produselor medicale fara detinerea unei autorizatii de punere pe piata.Vaccinarea impotriva COVID-19 este voluntara/ne-obligatorie. Se doreste o acoperire vaccinala cat mai mare pentru a limita raspandirea epidemica a virusului, dar nu se are in vedere introducerea obligativitatii vaccinarii sau a unor masuri restrictive fata de persoanele nevaccinate.Conform strategiei de la nivelul Uniunii Europene pentru accelerarea dezvoltarii, fabricatiei si distributiei unor vaccinuri sigure si eficace impotriva COVID-19, la care Romania a aderat, odata ce un vaccin va primi aprobarea Autoritatii Europene a Medicamentului, acesta va fi disponibil simultan in toate statele membre UE.Conform strategiei de la nivelul Uniunii Europene pentru accelerarea dezvoltarii, fabricatiei si distributiei unor vaccinuri sigure si eficiente impotriva COVID-19 odata ce un vaccin va primi aprobarea Agentiei Europene a Medicamentului acesta va fi disponibil la acelasi pret in toate statele membre UE.Vaccinarea se va face respectand strict categoriile care au prioritate, mentionate in Strategia de vaccinare impotriva COVID-19. Intrucat Romania isi propune sa reduca morbiditatea si mortalitatea generate de infectarea cu virusul SARS-CoV-2, mentinerea capacitatii de asistenta medicala din partea sistemului public de sanatate si limitarea efectelor negative ale pandemiei de COVID-19 asupra societatii si economiei, vaccinarea se va face strict conform etapelor si criteriilor stabilite.Administrarea vaccinului va fi intotdeauna efectuata de personal medico-sanitar cu instruire specifica in acest scop. MAPN si MAI, prin parteneriat cu Ministerul Sanatatii, vor asigura o mare parte din resursele logistice necesare derularii unei campanii de vaccinare de o asemenea amploare, iar vaccinul va fi administrat doar de personal calificat conform legislatiei nationale.Conform Strategiei pentru vaccinarea impotriva COVID-19 in Romania, vaccinarea se va realiza in trei etape si va respecta grupurile populationale stabilite in functie de criteriile urmatoare:- principiile de etica si echitate sociala;- criteriile epidemiologice care sa permita flexibilitate in alocarea vaccinului la nivel regional si local - in functie de evolutia infectiei in teritoriu, de ex: cresterea rapida, exponentiala a numarului de cazuri peste o anumita valoare prag (definirea unui prag de incidenta) la nivelul unei regiuni va permite, in functie de caracteristicile populatiei, distribuirea prioritara a vaccinurilor la nivelul populatiei respective pentru limitarea raspandirii virusului;- criteriile medicale - impactul infectiei cu SARS-CoV-2 la nivel individual si colectiv:- riscul de infectie cu SARS-CoV-2;- riscul de evolutie severa si deces in caz de infectie;- riscul de transmitere a infectiei de la persoana infectata la restul persoanelor;- activitatile esentiale care asigura buna functionare a infrastructurii critice;- in cadrul aceleasi categorii pot fi prioritizate subcategorii in raport cu criteriile medicale, evolutia epidemiologica, indicatiile si contraindicatiile tipurilor de vaccinuri aprobate, disponibilitatea vaccinurilor.Grupurile prioritare pentru vaccinarea impotriva COVID-19- Personalul din domeniul sanatatii- Personalul din centre rezidentiale si medico-sociale- Populatia cu risc ridicat de evolutie severa in cazul infectiei cu SARS-CoV-2- Personalul din alte domenii-cheie, esentiale bunei functionari a societatii- Grupurile prioritare au fost elaborate in concordanta cu documente emise de Organizatia Mondiala a Sanatatii si ECDC (Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor) in urma consultarilor de tara realizate cu 19 tari din Europa si a analizei situatiei existente in Romania in momentul realizarii acestui document. Aceste recomandari au un caracter dinamic, putand fi actualizate in functie de evolutia pandemiei COVID-19 si de eficienta tipurilor de vaccinuri aprobate si disponibile pentru diferite categorii populationale.Vaccinarea impotriva COVID-19 este gratuita si voluntara/ne-obligatorie si se va realiza fara niciun cost din partea persoanelor care vor fi vaccinate.