Fostul ministru al Sanatatii Victor Costache, despre carantinarea Sibiului: "Mi s-ar parea o decizie total neinspirata. Este complet nerealist"

"Mi s-ar parea o decizie total neinspirata si fortata, este complet nerealist sa inchizi un oras mare, trebuie sa invatam sa adoptam noile metode ale medicinei moderne si nu solutii inspirate din Evul Mediu", a declarat intr-un interviu pentru Tribuna, Victor Costache, referindu-se la discutiile privitoare la posibila inchidere si canatinare a Sibiului, oras care inregistreaza o rata mare de infectare cu COVID-19.In opinia sa, testarea in masa sau implementarea rapida a aplicatiilor de telefonie mobila de depistare a contactilor directi pe baza de locatie GPS sunt solutii mult mai inspirate."Nu ne putem permite sa distrugem o regiune, sa facem sa sufere o regiune si o populatie intreaga numai pentru ca nu suntem conectati la tehnologiile moderne", a precizat Costache.Victor Costache a demisionat de la conducerea Ministerului Sanatatii in luna martie, cand a izbucnit pandemia de COVID-19 in Romania."Ministrii demisioneaza intr-un anumit fel, nu are rost sa intram in detalii si este prea putin important cum am fost, este foarte important sa ne concentram asupra crizei Covid-19, asupra acestui flagel care este in Romania si trebuiesc luate masuri bune in fiecare zi. (...) In niciun caz nu am parasit corabia in timpul furtunii si sunt alaturi de Ministerul Sanatatii, daca va fi nevoie de expertiza mea", declara el atunci.