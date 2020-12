Code4Romania, reactie la acuzatiile venite din partea unui oficial guvernamental: Si noi ne-am fi dorit ca statul sa construiasca pana acum infrastructura digitala de care Romania are nevoie

"S-au preferat proiectele soft, facile, cu impact imediat dar nesemnificativ la nivelul administratiei publice centrale si s-au ocolit platformele - cheie din marile sisteme din Romania.Un exemplu recent este functionarea defectuoasa in ultimele 24 de ore a www.rezultatevot.ro dezvoltat de un ONG. Norocul nostru ca exista surse alternative si nu ne-am bazat pe ei pentru rezultatele alegerilor de ieri *n.r. duminica)", a spus Marian Murgulet, secretarul general adjunct al Guvernului, intr-o analiza publicata de siteul financialintelligence.ro Reactia Code for Romania a venit azi, sub forma unei ample scrisori deschise."De aproape 5 ani, ONG-ul Code for Romania construieste, piatra cu piatra si solutie cu solutie, infrastructura digitala de care Romania are nevoie si pe care inaintea aparitiei acestui ONG nu a facut-o nimeni. In spatele acestui efort sunt sute de mii de ore de munca pro bono, mii de nopti nedormite de la sute de voluntari din tara si din diaspora. Astazi, CIO-ul guvernului, secretarul de stat Marian Murgulet, isi face timp sa atace public Code for Romania. Nu este prima oara cand un reprezentant al puterii ataca un ONG care construieste acolo unde statul nu a miscat mai nimic. Doar cuvintele sunt alese diferit, dar atitudinea este aceeasi: aroganta inaintea faptelor.Iar faptele sunt urmatoarele:In martie 2020, in primele zile ale crizei Covid-19, atunci cand guvernul nu avea capacitatea de a realiza solutii digitale care sa raspunda provocarii urgente a momentului, Code for Romania a realizat pro bono aceste solutii. In cateva zile, am construit un intreg ecosistem de informare pentru criza Covid-19 - sase aplicatii care functioneaza impecabil si din care s-au informat in ultimele 8 luni de zile peste 9 milioane de romani. Jumatate din populatia adulta a Romaniei. Domnul secretar de stat numeste aceste solutii facile si cu un impact nesemnificativ.Solutiile, gandite sa fie proiectate si construite de Code for Romania si administrate de autoritati sunt inca in administrarea noastra. Una singura a putut guvernul sa preia in administrare si aceea cu o intarziere de peste o luna din momentul livrarii. Nu a fost timp pentru a creste capacitatea de administrare a unor solutii realizate gratuit. Se gaseste, insa, timp pentru atacuri greu de justificat.Aplicatiile din ecosistemul Covid au fost realizate pe baza unui parteneriat formal cu Guvernul Romaniei, din care domnul Murgulet face parte. Mai mult, actul aditional care se refera la aceste aplicatii gratuite este semnat de domnia sa. De doua saptamani si jumatate parteneriatul a expirat, iar guvernul nu l-a prelungit. Chiar si o simpla hartie care astepta o semnatura a fost un proiect greu de gestionat.De ani de zile vedem cum guvernele nu sunt in stare sa asigure facilitarea votului romanilor din diaspora in bune conditii. Code for Romania a construit o solutie prin care sute de mii de romani din diaspora si-au gasit in sfarsit mai usor drumul spre sectia de vot. Acolo unde statul a facut ca diaspora sa ajunga mai greu la vot, Code for Romania a facut ca pentru sute de mii de romani din strainatate, votul sa fie mai usor. Iar de patru ani, avem alegeri mai corecte pentru ca ele sunt observate printr-o alta solutie digitala realizata de Code for Romania si preluata inclusiv de alte tari care au folosit-o pentru monitorizare.DSU (Departamentul pentru Situatii de Urgenta) are acum la dispozitie doua sisteme de management de resurse umane si materiale in caz de seism si de management al voluntarilor in situatii de urgenta. Ambele proiectate si implementate de Code for Romania. Suntem azi nu doar mai bine informati, ci si putin mai in siguranta datorita Code for Romania.Exemplele nu se opresc aici. In numeroase ocazii, ministere si alte institutii ale statului au venit spre noi pentru a primi sprijin si consultanta, nu spre CIO-ul guvernului. Mereu ne-am manifestat disponibilitatea de a ajuta, asa cum o facem si acum, indiferent cum a aratat sau va arata guvernul Romaniei.Istoria recenta ne arata ca au fost realizate proiecte majore de infrastructura digitala si fara ajutorul societatii civile. Prost gandite si prost proiectate, adesea ele au ajuns sa faca mai mult rau decat bine. Si au costat nu milioane, ci miliarde de euro, unele dintre ele. Le stim, ne lovim de neputinta acestor sisteme in fiecare zi. Asta nu inseamna ca nu este nevoie de ele, dar nu a existat capacitatea de a le proiecta corect. Code for Romania a venit tocmai cu acest sprijin catre autoritati, intotdeauna fara a cere altceva in schimb, in afara de respect - pentru ca am demonstrat capacitatea de a proiecta corect peste 100 de solutii digitale, impunand standarde de calitate, de user experience design, de accesibilitate. Institutiile publice nu au demonstrat ca au aceasta capacitate. Iata o cauza mai demna de timpul si preocuparile unui secretar de stat.Chiar si solutia pe care o critica domnul secretar de stat a fost principala aplicatie de agregare in timp real a rezultatelor votului, prezentate pe intelesul populatiei, iar interesul din partea populatiei generale si a presei fost enorm. Milioane de accesari de la peste 500.000 de utilizatori unici in doar cateva zile. Pe parcursul celor sase zile in care a oferit informatii in timp real privind prezenta la vot si rezultatele partiale de la alegerile parlamentare, Rezultate Vot a fost intr-adevar inaccesibil pentru cateva ore.De cele mai multe ori, pentru ca atunci cand observam ca datele care vin de la autoritatii si-au schimbat in mod inexplicabil formatul si duceau la erori, am decis sa intrerupem accesul pentru a ne asigura ca facem noi curatenie in datele lor. Erorile au fost numeroase (un partid aparea denumit in feluri diferite in documente diferite, la un moment dat, pentru o parte din fisiere s-a inversat ordinea coloanelor care prezentau datele etc.). Nu este prima data cand autoritatile ofera date greu utilizabile, fara a respecta standarde de baza privind coerenta acestora. Este insa prima data cand un reprezentant al autoritatilor ne acuza tot pe noi ca nu le-am facut treaba suficient de bine.Din 2015, aproape 2000 de voluntari dau din timpul si talentul lor pentru a ajuta Romania. Cu rezultate impresionante. Suntem a doua comunitate de tehnologie civica din lume. De curand am publicat harta "drumurilor" digitale neconstruite inca si ne-am asumat un plan pentru a le face noi sa existe in urmatorii ani. Desi nu din vina noastra ele lipsesc, am pus pe masa un plan coerent si detaliat pentru digitalizare (el poate fi usor consultat de oricine pe site-ul nostru). In loc sa ofere sprijin, implicare si disponibilitate la dialog, un reprezentant de rang inalt al autoritatilor tocmai in acest moment gaseste de cuviinta sa critice munca voluntara a mii de oameni exasperati de neputinta statului.Si noi ne-am fi dorit ca statul sa construiasca pana acum infrastructura digitala de care Romania are nevoie. Sunt in continuare zone importante ale digitalizarii care cad in responsabilitatea autoritatilor.Si ne-am dori sa le vedem construite bine, indiferent de catre cine, cu respect fata de ceea ce s-a facut inainte si fara irosirea banului public. Atunci cand acest lucru se va intampla, vom fi, in continuare, primii care vor oferi sprijin, nu critica neconstructiva. Pentru ca noi stim foarte bine ca e infinit mai greu sa pui mana sa faci decat sa arunci piatra", transmite Code for Romania.