Coroana mortuara de flori, la poarta unui alegator din Alba. Mesajul transmis de autori

Situatia s-a intamplat in comuna Jidvei. "Act de terorism, manifestat sub obladuirea unei primarii impotriva unui cetatean care si-a exprimat dezacordul fata de modul cum administreaza comunitatea. Daca mai spui ca nu-l vei vota pe fostul primar, candidat la un nou mandat , ales din nou, te trezesti cu coroane mortuare la poarta", a spus alegatorul.Pe coroana au fost scrise mai multe cuvinte indecente. La Jidvei, functia a fost castigata la mare distanta de primarul in functie.Rezultatele alegerilor:Alin Trif - PNL - 2.123 voturi - 90,07%Daniel Muntean - AUR - 203 voturi - 8,61%Marian Moldovan - PMP - 31 voturi - 1,31%