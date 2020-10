Coronavirus: Opt orase din Franta sunt in alerta maxima. Autoritatile pregatesc inca 4.000 de paturi

Alerta maxima este declarata in Franta pe plan local atunci cand cel putin 30% din locurile de la ATI sunt ocupate, incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 din ultima saptamana depaseste 250 de cazuri pozitive la 100.000 de locuitori in randul populatiei generale si 100 de cazuri la 100.000 de locuitori in randul populatiei varstnice.Orasele Paris, Marsilia, Aix-en-Provence, Guadalupe, Lyon, Lille , Grenoble si Saint-Etienne sunt in aceasta situatie. Conform raportarii de vineri, pe ansamblul Frantei au fost confirmate 20.339 de noi cazuri de COVID-19, o cifra record.In aceeasi zi, ministrul francez al sanatatii, Olivier Veran, a anuntat ca pana in decembrie, sau chiar mai devreme daca este necesar, vor fi pregatite 4.000 de noi paturi in spitale pentru a face fata presiunii generate de cresterea numarului imbolnavirilor.In Paris si regiunea limitrofa sunt deja ocupate 40% din paturile de terapie intensiva, iar directorul Agentiei regionale de sanatate, Aurelien Rousseau, a avertizat ca in urmatoarele doua saptamani s-ar putea depasi pragul de 50% din locurile de la ATI ocupate.Joi a fost activat la Paris dispozitivul de urgenta din centrele sanitare aplicat si in timpul primului val de coronavirus din primavara in vederea organizarii sistemului sanitar in fata intensificarii epidemiei. Prin acest dispozitiv pot fi reprogramate anumite activitati, precum consultatiile sau interventiile chirurgicale care nu au caracter urgent, se pot reorganiza resursele umane sau poate fi restabilita cooperarea intre clinicile publice si cele private.