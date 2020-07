Crestere spectaculoasa a tranzactiilor imobiliare in doua judete

Ziare.

Potrivit datelor publicate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) si centralizate de portalul Imobiliare.ro, efectul masurilor luate de autoritati a fost resimtit cel mai puternic in aprilie. Atunci, numarul achizitiilor a scazut de la 40.811, la 27.021, ceea ce inseamna o diminuare cu aproape 34%.In mai, insa, numarul imobilelor vandute la nivel national a fost cu 28% mai mic (32.089) fata de aceeasi perioada a anului trecut.Totusi, in aprilie si mai, judetele Ilfov si Constanta, vanzarile au crescut ori s-au aflat aproape la acelasi nivel cu cele din 2019. Potrivit specialistilor, acest lucru inseamna ca romanii s-au orientat catre alte zone, investind inclusiv pe durata pandemiei.Judetul Ilfov a inregistrat in luna aprilie un avans annual de 9%, de la 3.336 la 3.634 de proprietati tranzactionate. In mai, numarul vanzarilor inregistrate in Ilfov a fost cu aproximativ 8% mai mic decat in aceeasi perioada din 2019.In judetul Constanta, in schimb, numarul achizitiilor de imobile facute intre martie si mai a crescut. In martie a avut loc un avans annual de 4% (de la 1,292 la 1.343 de operatiuni de vanzare), in aprilie cresterea a fost de 26% (de la 1.081 la 1,359 de operatiuni), iar in mai a fost consemnat un plus de 11% (de la 1,763 la 1.952 de imobile vandute).