Dan Bittman instiga la revolta impotriva autoritatilor: "Sa dea Dumnezeu sa mor de COVID. Nu vreau sa mai traiesc in conditii degradante"

Dupa ce, intr-o postare pe pagina sa de Facebook , s-a plans ca dupa "minciuna COVID" trebuie sa suporte si "alertele penibile si mincinoase pe telefon", Dan Bittman a criticat, la Antena 3, modul in care autoritatile gestioneaza pandemia., a spus Bittman.Solistul Holograf a mai spus la Antena 3 ca el crede in "modelul suedez, modelul neo-zeelandez, modelul grecesc". "Cum e posibil sa innebunesti niste oameni cu un test cu 30% marja de eroare (testele PCR, n.r.) Hai sa fim seriosi. Vrem sa ingrozim un popor intreg? N-o sa mai iesim pe strazi, mare smecherie", a spus Bitmann.Intr-o interventie la Gandul Live , solistul trupei Holograf a cerut demisia Guvernului si a facut o afirmatie-soc, spunand ca prefera sa moara de COVID decat sa traiasca in actualele conditii., a spus Bitmann, potrivit sursei citate.