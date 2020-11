Decoratiuni de Craciun in forma de chiloti atarnati pe sarma, intr-o comuna din Dolj: "Bine ca sunt de dama, nu de barbat"

Localitatea Podari din judetul Dolj, situata la 10 kilometri de Craiova, are anul acesta ornamente cu totul inedite. Edilul comunei spune totusi ca decoratiunile sunt achizitionate de 3 ani, dar pana acum nu au atras atentia. Poate pentru ca au fost montate altfel, spun multi localnici, relateaza adevarul.ro. "Oamenii din Podari spun ca le plac decoratiunile, nu am avut reclamatii. Fiecare isi imagineaza ce vrea. Eu le vad ca pe o perdea. Am doi copii si cand dau perdeaua la o parte, si fata, si baiatul, exact forma asta o ia. Daca unii isi imagineaza ca sunt chiloti, ce sa zic? E bine ca sunt de dama, nu de barbat. Lasam loc de interpretari daca erau de barbati si noi sustinem familia traditionala", a explicat amuzat Aurel Gheorghita, primarul comunei Podari.Daca oamenii mai in varsta din Podari nu s-au gandit ca decoratiunile stradale ar putea fi asemanate cu lenjerie intima, tinerii si-au facut deja planuri: "Sunt haioase, abia asteptam sa ne facem selfie. Era bine sa fie colorate, rosii in special. Poate le vopsesc anul viitor", au declarat mai multi tineri.Primarul comunei Podari spune ca nu stie exact cat au costat instalatiile de Craciun, dar s-a gandit sa le monteze pentru ca oamenii sa se poata bucura anul acesta macar de luminitele multicolore.