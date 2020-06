Descentralizare majora in derularea Programului Operational Regional. Agentiile de dezvoltare regionala devin autoritati de management

Ziare.

Potrivit unui proiect de lege aprobat joi, 10 iunie, de Camera Deputatilor, agentiile de dezvoltare regionala vor deveni Autoritate de Management pentru viitoarele fonduri europene derulate prin Programul Operational Regional 2021-2027. De asemenea, acestea vor coordona, tot in calitate de Autoritate de Management, Investitiile Teritoriale Integrate (ITI) cuprinse in Programul National Pilot de Descentralizare si care vor fi finantate tot din fonduri europene. Proiectul de lege va merge pentru promulgare la presedinte.De exemplu, Agentia de Dezvoltare Regionala (ADR) Centru va fi Autoritate de Management pentru coordonarea Investitiilor Teritoriale Integrate (ITI) pentru zona Muntilor Apuseni si pentru un areal de la granita judetelor Sibiu si Brasov. Pentru prima dintre aceste zone, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Motii Tara de Piatra" va avea calitatea de organism de implementare, iar pentru celalalt areal acest rol va apartine Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ITI Microregiunea "Tara Fagarasului".In baza acestei legi, Secretariatul General al Guvernului si Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de initiatori, impreuna cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, vor demara demersurile legale necesare includerii zonelor ca teritorii in care se aplica ITI, cu finantare din fonduri europene 2021-2027, in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea legii in Monitorul Oficial al Romaniei. Pentru fiecare ITI se va aloca o suma specifica, in baza unui calcul procentual in raport cu suprafata, numarul de localitati si numarul de locuitori din judetele aferente zonei. Pana in prezent, zonele ITI pentru care exista proiecte de finantare sunt Delta Dunarii si Valea Jiului.Investitiile teritoriale integrate sunt instrumente de dezvoltare teritoriala care presupun existenta unei strategii de dezvoltare teritoriala integrata aferenta unui teritoriu desemnat, a unui set de actiuni care pot fi puse in aplicare pentru atingerea obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare teritoriala integrata, si a unor mecanisme de guvernanta pentru gestionarea investitiilor teritoriale integrate. Practic, ITI sunt subprograme care cuprind masuri integrate multi-dimensionaleDe asemeena, incepand cu perioada de programare financiara 2021-2027, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru va fi Autoritate de Management pentru viitoarele fonduri europene derulate prin Programul Operational Regional 2021-2027, fonduri care se vor investi in cele sase judete ce fac parte din Regiune: respectiv Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu.