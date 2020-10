Diplomatul roman Cosmin Boiangiu a obtinut pozitia de director executiv al Autoritatii Europene a Muncii

Anuntul a fost facut de ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu , intr-o postare pe contul sau de Twitter . "Romania a castigat astazi alegerile pentru functia de director executiv al Autoritatii Europene a Muncii! Felicitari diplomatului roman Cosmin Boiangiu pentru obtinerea acestei pozitii bine meritate! Un rezultat mare pentru diplomatia romana si o veste excelenta pentru agenda sociala a Uniunii Europene", a scris Aurescu, pe Twitter.Potrivit caleaeuropeana.ro, in calitatea sa de reprezentant permanent adjunct al Romaniei pe langa Uniunea Europeana, Cosmin Boiangiu a coordonat activitatea COREPER 1 in timpul presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019. Anterior acestei pozitii, Boiangiu a mai fost ambasador al Romaniei in Slovenia. CV-ul diplomatului Cosmin Boiangiu este disponibil aici.Autoritatea Europeana a Muncii (ELA) si-a inceput activitatea in octombrie 2019, la doi ani dupa ce presedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, anunta ideea infiintarii unei astfel de autoritatii in discursul din 2017 privind starea Uniunii adresat Parlamentului European.Autoritatea Europeana a Muncii are urmatoarele obiective: facilitarea accesului cetatenilor si al intreprinderilor la informatii referitoare la drepturile si obligatiile lor; inlesnirea cooperarii dintre statele membre in ceea ce priveste asigurarea respectarii legislatiei Uniunii care intra in domeniul sau de aplicare, inclusiv prin facilitarea inspectiilor comune si concertate si prin combaterea muncii nedeclarate; medierea si facilitarea demersurilor pentru solutionarea cazurilor de litigii transfrontaliere.Activitatile Autoritatii Europene a Muncii sunt legate de normele privind mobilitatea fortei de munca: libera circulatie si detasarea lucratorilor, coordonarea sistemelor de securitate sociala si legislatia specifica din sectorul transportului rutier. Autoritatea Europeana a Muncii are sediul la Bratislava.