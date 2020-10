Care va fi efectul interdictiilor impuse ca raspuns la explozia de imbolnaviri cu COVID-19: "Este un moment de o gravitate fara precedent"

Pelerinajul de la Sfanta Paraschiva, luat in vizor de catre autoritati

Medicii ingrijorati de evolutia pandemiei

Bucuresti va ajunge de unul singur in 2 saptamani la peste 1,000 de cazuri noi

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Varful prognozat pentru saptamana 5-11 octombrie este de peste 2.600 de cazuri noi intr-o singura zi. Pentru prima oara in ultimele luni autoritatile au anuntat noi restrictii ce vizeaza inchiderea restaurantelor indoor, obligativitatea purtarii mastilor in spatiile deschise dar si interzicerea procesiunilor religioase in spatii deschise, precum si stationarea in apropierea lacaselor de cult.Circa 20% dintre politisti vor patrula in civil, fara a purta uniforma, si vor da amenzi in cazul persoanelor si firmelor care nu respecta regulile sanitare de purtare a mastii si distantare sociala. Multi cetateni respecta regulile doar in prezenta politiei, iar la plecarea fortelor de ordine isi dau jos mastile sau se inghesuie in mijloace de transport ori in restaurante.Reinstaurarea acestor noi restrictii, in contextul in care toata vara litoralul sau statiunile de la munte au fost libere la turism, in contextul in care doar acum o saptamana au fost organizate alegeri locale, a fost criticata drept o lipsa de transparenta si de dubla masura."Romania se afla in perioada cea mai lunga de aplicare a unor stari exceptionale de dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Este un moment de o gravitate fara precedent, un moment care trebuie sa ne faca sa ne intrebam in ce masura suntem obligati sa privim starile exceptionale ca pe o noua normalitate. Raspunsul meu este unul clar si neechivoc, nu putem privi starile exceptionale ca pe ceva normal. Starile exceptionale, cum implica si denumirea lor, reprezinta un eveniment exceptional in viata unei natiuni, iar permanentizarea nu este decat proba incapacitatii statului roman de a lua masuri", este de parere Ioan Stanomir, profesor de drept constitutional la Universitatea Bucuresti.Potrivit acestuia, autoritatile trebuie sa explice in mod transparent care este logica pentru care aceste restrictii sunt impuse acum si sa arate de ce in tot acest timp, de la inceputul pandemiei, nu a luat masurile sporirii capacitatii sistemului de sanatate."Intrebarea simpla este aceasta: am avut doua luni de lockdown, ce s-a facut in aceasta perioada? De ce nu s-a pregatit tranzitia catre o situatie in care interactiunea sociala creste? De ce in continuare recurgem la masuri fara niciun fel de comunicare autentica cu populatia? Riscul pe care autoritatile de la Bucuresti si-l iau, recurgand la o asemenea strategie netransparenta si autocratica, este acela de a-si indeparta populatia. Cu atat mai mult cu cat noi suntem intre doua alegeri. Am trecut de alegerile locale si ne vom indrepta poate spre alegerile parlamentare. Este foarte interesant de observat ca in perioada alegerilor locale si a campaniei nu s-a discutat despre cresterea numarului de cazuri. Atunci, ca prin farmec, coronavirusul s-a oprit in fata magiei politicianului roman", a completat Ioan Stanomir.Profesorul este de parere ca abia dupa ce a trecut momentul electoral, Guvernul de la Bucuresti si-a adus aminte de coronavirus "A introduce restrictii este poate salutar, cu conditia ca aceste restrictii sa fie bazate pe un dialog autentic cu populatia. Ori, eu ceea ce observ in calitate de cetatean este un haos si o lipsa absoluta de pregatire, lipsa de pregatire responsabila pentru impasul in care ne aflam. Ultima masura cu politistii sub acoperire ar putea usor face parte din saga cu jandarmi a lui Louis de Funes, "Jandarmul si romanii". Vorbim de o masura grotesca, pe care numai un guvern depasit de situatia ar putea-o avea in vedere. Autoritatea trebuie sa se manifeste pentru ca este autoritate, vorbim de aplicarea unor reglementari ce trebuie facuta la nivelul vizat de acele reglementari. Uniforma este semnul prin care acesti domni si doamne isi dezvaluie autoritatea fata de noi", a subliniat profesorul Stanomir.Una din propunerile Comitetului National pentru Situatii de Urgenta anuntate luni seara de catre Guvernul Romaniei prevede ca organizarea de sarbatori religioase sa fie permisa "numai cu participarea persoanele care au domiciliul sau resedinta in localitatea unde se desfasoara activitatea, fara participarea persoanelor/pelerinilor din alte localitati". In mod evident, autoritatile au avut in vedere pelerinajul la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, programat a incepe la Iasi zilele acestea."Riscul major este pe durata transportului pana la localitatea respectiva si inapoi acasa. Daca se sta ore, este suficient sa fie o singura persoana ca toata lumea din autocar sa fie infectati", a spus Raed Arafat . Participantii la sarbatorile religioase sunt numai cei care sunt in localitatea respectiva. Cu alte cuvinte, pelerinajul de Sf. Paraschiva, de la Iasi, are toate sansele sa fie anulat, doar locuitorilor capitalei Moldovei fiindu-le permis sa participe.De altfel, sute de credinciosi au stat, luni, la o coada formata pe zeci de metri pentru a se inchina la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, cu cateva zile inainte ca racla sa fie scoasa din Catedrala Mitropolitana iar liderii religiosi i-au rugat pe pelerini sa nu vina anul acesta.Expertii in drept atrag insa atentia ca modul in care este formulata aceasta restrictie risca sa creeze mai multa confuzie, fiind dificil de aplicat in practica, si ca, acelasi efect descurajator s-ar fi putut obtine prin simpla cooperare cu BOR."E dificil pentru stat sa interzica oamenilor sa mearga in pelerinaj la Iasi. Nu te joci cu libertatea de miscare a oamenilor decat in situatii exceptionale, or la Iasi nu pare sa fie o situatie mult diferita de cea din restul tarii. Dar cine impiedica pe BOR, ca institutie care sustine ca doreste si munceste pentru binele acestui popor, sa nu mai organizeze evenimentul? La ce vor mai veni credinciosii daca BOR nu va mai expune moastele si nu va mai organiza niciun eveniment special in acest an?", a scris sociologul Claudiu Tufis pe pagina sa de Facebook "Daca va ramane asa va fi o chestiune care din nou va genera niste abuzuri, va genera niste incalcari de legislatie. Termenul acesta "unde isi desfasoara in mod uzual activitatea" poate presupune de exemplu si prezenta mea in Iasi in conditiile in care pot avea un dosar acolo desi serviciul meu este in Bucuresti. Pe partea cealalta nici nu puteai sa inchizi Iasul si sa zici ca au acces doar cei cu domiciliu acolo, pentru ca ar fi restrictionat orice activitate uzuala in oras din partea celor care nu locuiesc acolo. Vorbim de ceva aproape utopic, unde oamenii astia vor trebui sa stea la ghici, cum stau politistii cu radarele, si daca i se pare ca unul nu prea arata a iesean sau nu prea are ce cauta pe acolo sau a venit vreo babuta care nu a auzit de ordinul asta sa-i dea o amenda de 20 de milioane", este de parere avocatul Adrian Cuculis.Medicul Virgil Musta, seful sectiei de Boli Infectioase de la Spitalul "Victor Babes" din Timisoara, trage un semnal de alarma fara precedent de la inceptul pandemiei de COVID-19. Marti, 6 octombrie, Romania a inregistrat un nou record: 73 de oameni au murit intr-o zi, iar numarul pacientilor de la terapie intensiva a ajuns la 608."Sistemul este aproape de limita eficientei, iar daca nu se iau masuri, vom pierde batalia cu virusul. Preventia e singura solutie viabila si am constatat ca nu a avut foarte mare succes aceasta munca de comunicare. Nu cred ca deschiderea, sau aceste evenimente sunt cauza. Noi trebuie sa ne continuam viata, nu trebuie sa ne blocam in pandemie, orice activitate se poate desfasura daca se respecta regulile - distantarea, purtarea mastii si igiena mainilor. Sigur va mai creste numarul de cazuri, daca azi se iau masuri foarte eficiente, rezultatul va fi peste 2 saptamani. Eu cred ca intram intr-o faza necontrolabila a pandemiei, ceea ce e foarte greu de manageriat", a spus el."M-am uitat la ceea ce s-a intamplat in Italia, cand pacientii au scapat de sub control. Si ati vazut care au fost consecintele, ce tragedii au fost. In momentul cand vor ajunge atat de multe cazuri incat sa ne copleseasca si sa nu mai stim ce sa facem, nu stim pe cine sa lasam acasa, unde putem sa-i tratam, va fi multa, multa tragedie in familiile noastre", a mai precizat Virgil Musta.Radu Tincu, medic specialist ATI sustine ca o posibila solutie pentru a gestiona numarul ridicat de pacienti Covid internati la terapie intensiva este centralizarea acestora intr-un spital mamut destinat exclusiv acestora."Situatia va deveni din ce in ce mai dificila printr-o crestere progresiva a numarului de pacienti din terapie intensiva, fapt ce va duce la epuizarea locurilor din spitalele Covid si suport, moment in care singura posibilitate in a-i trata pe pacientii bolnavi este reprezentata de transferul lor catre alte spitale din tara. Insa si acest scenariu va fi epuizat la un moment dat, fapt pentru care am propus inca de la inceputul acestei pandemii, transformarea unui spital intreg intr-o sectie de terapie intensiva mamut, o sectie ATI care sa poata gestiona undeva la 100, 200 de pacienti critici. Logica acestui tip de abordare este reprezentat de nevoia de prezervare a sistemului de sanatate publica prin necontaminarea lui. Pentru ca atunci cand acesti pacienti vor fi raspanditi cate trei patru prin spitalele unde mai sunt paturi acest fapt va determina cresterea riscului de contaminare a intregului sistem de sanatate publica. Cred ca este mult mai eficienta centralizarea acestor pacienti", este de parere acesta.Expertii in Sanatate atrag atentia ca este nevoie de impunerea unor noi restrictii, singura modalitate de a stopa numarul de cazuri noi. Potrivit lui Radu Tincu masurile vizeaza evenimentele unde se aduna un numar mare de persoane si transportul in comun."In momentul in care masurile sanitare nu sunt respectate de catre populatie, pentru ca aceasta crestere progresiva a numarului de pacienti este rezultatul nerespectarii acestor norme, in mod evident vor trebui introduse anumite restrictii pentru ca altfel situatia va scapa de sub control. Iar in momentul in care pandemia scapa de sub control chiar si prin reintroducerea restrictiilor totale este necesara o perioada de doua trei saptamani pentru a putea recontrola evolutia pandemiei. Nu putem astepta sa ajungem in acea situatie in care pur si simplu sa vedem cum pacientii nu mai au loc sa fie tratati in spitale. La nivel international cele mai vehiculate locuri unde transmisia virusului se face in mod accelerat o reprezinta aglomerarile urbane, deci tot ceea ce inseamna evenimente ce presupun aglomerari urbane trebuie sa fie limitate, si transportul in comun a fost identificat ca o sursa majora de trasmitere a virusului", a precizat acesta.Medicii sunt de parere ca restrictiile trebuie luate imediat, fara a ne lasa indusi in eroare de informatiile pe care numarul limitat de teste ni le ofera cu privire la evolutia pandemiei."Prognoza pentru varful de saptamana asta (miercuri sau joi) este in jur de 2,600 de cazuri noi (in intervalul definit de suportul de la 2,086 si plafonul de la 3,227). Exista deci o posibilitate reala sa depasim inca de saptamana asta 3,000 de cazuri pe zi in conditiile in care orice am face maine, va dura 2 saptamani sa isi produca efectul. Lipsa de teste ne orbeste si ne handicapeaza in lupta cu COVID-19. Daca vom continua sa luam masuri reactive cand nu testam suficient mereu vom fi cu 2 saptamani in urma epidemiei. La o medie de peste 2,000 de cazuri noi pe zi sistemul medical romanesc va ceda in 2-3 saptamani. Suntem deja la 1,900. Ce vom face la o medie de 2,500 saptamana viitoare sau 3,000 peste 2 saptamani? Bucuresti va ajunge de unul singur in 2 saptamani la peste 1,000 de cazuri noi pe zi daca nu se introduce carantina maine. Tot mai multe persoane publice (care au un cerc mai larg de contacte) se vor imbolnavi dar virusul va ajunge si in cercul Dunbar (250 de cunoscuti) al fiecarui bucurestean", a scris pe Facebook si medicul timisorean O ctavian Jurma.