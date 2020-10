Episcopia Husilor, ingrijorata de cresterea numarului de infectari, cere atentie sporita la recomandarile sanitare. Anterior critica autoritatile pentru masurile luate la pelerinajul de Sfanta Parascheva

"Cresterea numarului celor infectati pune o presiune greu de gestionat pe spitalele suport si pe personalul medical, acestia din urma fiind cei care, de la inceputul pandemiei, au fost prezenti in prima linie a ajutorarii semenilor lor. Una din datoriile cele mai de pret ale celor care traiesc conform preceptelor Evangheliei, in viata de zi cu zi, este iubirea fata de aproapele, manifestata nu declarativ, ci cat se poate de practic si concret, semnul cel mai evident fiind acum grija pentru sanatatea celuilalt, din aceasta derivand si sanatatea proprie. De la aproapele nostru vin si viata, si moartea, ne aminteste Sfantul Antonie cel Mare. Daca-l vom castiga pe aproapele, il castigam pe Dumnezeu.Daca-l smintim pe aproapele, pacatuim impotriva lui Hristos. Rugaciunea pentru semenii nostri, sub forma cea mai completa, intrupata in Sfanta Liturghie, alaturi de atentia pentru nevoile celorlalti, intre care sanatatea este prioritara, dau masura conduitei crestine iubitoare si responsabile", se arata in comunicatul transmis de Episcopia Husilor.Reprezentantii Episcopiei au indemnat la respectarea regulilor impuse de criza sanitara."Orice crestin autentic se bucura de respectarea libertatii religioase si urmeaza cu responsabilitate recomandarile sanitare in vreme de pandemie, fara ca acestea sa se afle in conflict cu drepturile fundamentale ale omului. Indemnam staruitor ca fiecare sa acorde o atentie sporita recomandarilor sanitare de protectie impotriva virusului si a raspandirii lui. Ratiunea principala care sta la baza respectarii acestora este dragostea fata de aproapele si constiinta faptului ca sanatatea este un dar de la Dumnezeu, de care trebuie sa avem mare grija, ceea ce inseamna mai mult decat orice restrictie impusa", au subliniat reprezentantii Episcopiei Husilor.Reamintim ca in 9 octombrie insa, Episcopul Ignatie al Husilor ironiza decizia autoritatilor de a interzice partial pelerinajul la moastele Sfintei Parascheva de la Iasi, afirmand ca Sfanta Parascheva "nu poate fi vreodata carantinata". Virusul sta la panda "satisfacut, increzator si dornic sa-i insface doar pe cei care sunt crestini ortodocsi si fara buletin de Iasi", se arata intr-un mesaj al ierarhului publicat pe site-ul Episcopiei Husilor.El critica atunci masurile autoritatilor, care incercau sa previna aparitia unui focar, si le compara cu excele comunistilor: "Identitatea unui om - cea din buletin, care acum se napusteste asupra sufletului din tine - poate deveni subiect de suspiciune, asuprire si galceava, exact ca in vremea totalitarismului ateu-comunist. Ca restrictiile trebuie inasprite, cu vadita consecventa, doar de sarbatorile crestine, ca nu cumva virusul, care are o preferinta obsesiva si compulsiva pentru mediul religios, sa se multiplice vertiginos".