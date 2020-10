Episcopul Husilor, mesaj catre "apostolii lockdown-ului": Credinta in Dumnezeu constituie cea mai buna forma de impiedicare a raspandirii virusului

Ierarhul a ironizat declaratiile potrivit carora prezenta pelerinilor in numar mare la Iasi ar duce la cresterea numarului de infectari cu noul coronavirus , afirmand ca pelerinajul la moastele Sfintei Parascheva "este cureaua de transmisie speciala si favorita, in aceste zile, a virusului, care ne tulbura si ne dezbina atat de mult"."Ca virusul sta mai abitir dupa coltul tuturor bisericilor, asteptand linistit, satisfacut, increzator si dornic sa-i insface doar pe cei care sunt crestini ortodocsi si fara buletin de Iasi. Ca identitatea unui om - cea din buletin, care acum se napusteste asupra sufletului din tine - poate deveni subiect de suspiciune, asuprire si galceava, exact ca in vremea totalitarismului ateu-comunist. Ca restrictiile trebuie inasprite, cu vadita consecventa, doar de sarbatorile crestine, ca nu cumva virusul, care are o preferinta obsesiva si compulsiva pentru mediul religios, sa se multiplice vertiginos.Ca oamenilor credinciosi nu trebuie sa li se dea sansa, in timpul pelerinajelor, de a respecta, cu constiinciozitate, recomandarile sanitare absolut legitime, pentru ca sunt considerati aprioric ca avand, in mod natural, inclinatia de a calca legea, adica, mai pe sleau, ca fiind potentiali infractori. Ca apostolii ateismului neomarxist si fara vibratii metafizice ar sti mai bine decat oamenii Bisericii, crestini si slujitori, ca sanatatea este un mare dar de la Dumnezeu si ca a-ti iubi aproapele inseamna si a-l proteja de orice pericol care ii poate zdruncina sau faramita acest dar", a afirmat episcopul Husilor.Prelatul a mai spus ca atunci cand autoritatile statului roman "sunt neputincioase in a gestiona, coerent si lucid, situatii imprevizibile si periculoase, cum sunt vremurile de molima, pe care le traim, imping pendulul tragediei inspre zona spatiului religios, cu nadejdea fictiva ca amana sau evita vartejul apocaliptic epidemiologic, vanzandu-ne iluzia ca pot sa ne scape de agentul patogen infinitezimal"."De aceea, inca de la instaurarea molimei in Romania, am fost purtati ca intr-un carusel ametitor si amenintator. Cand stare de urgenta, cand stare de alerta, cand posibila relaxare, cand restrictii. Odata epuizat ciclul, trebuia reluat obsesiv si de la coada la cap totul. Sa fiti siguri ca nu ei ne scapa de infectia nefasta cu COVID-19. Nu limitarile radicale ale drepturilor fundamentale si garantate de Constitutie, inclusiv dreptul la libertatea religioasa, ci medicii, asistentii medicali, care sunt ingerii sanatatii noastre, responsabilitatea noastra de a respecta cu strictete recomandarile sanitare si credinta in Dumnezeu, care este cel mai minunat antidot la tristete si deznadejde, constituie cea mai buna forma de impiedicare a raspandirii virusului.Este trist ca Biserica, care s-a comportat exemplar si se va comporta si pe mai departe responsabil, a trebuit sa sufere cel mai mult, alaturi de cultura, sport si educatie, in aceste cateva luni de la instaurarea molimei in tara. A fost umilita si discriminata, ca sa ma exprim in duhul veacului acesta", a transmis Ignatie.Ierarhul Husilor s-a declarat, de asemenea, nemultumit de faptul ca Sfanta Parascheva "nu mai poate fi cinstita cuviincios, in randuiala si reculegere, cu respectarea normelor sanitare, pe vreme de pandemie, ci doar flancata ostentativ si pazita scrutator de fortele de ordine, ca nu cumva vreun neiesean sa transforme curtea Catedralei Mitropolitane in epicentrul infectarii".Episcopul i-a criticat si pe activistii din mediul online, pe care i-a numit "hateri si trolli de serviciu", care refuza sa accepte sustinerea oferita de Biserica spitalelor sau oamenilor singuri si nevoiasi, prin donatii financiare substantiale, donatii de aparatura medicala, prin donatii de alimente si imbracaminte."Biserica nu a fost si nici nu este prigonita, ci, pur si simplu, permanent fortata de contextul unor restrictii ofensatoare sa-si apere tot timpul legitimitatea prezentei sale in sfera publica si dreptul la trairea actului credintei, fapt care este echivalent cu tentativa de a-i pune pe cap o perna, ca sa nu mai respire deloc. Asta mi se pare mai grav decat orice tentativa de anihilare directa si agresiva. (...)Drept concluzie: sa nu isi inchipuie apostolii lockdown-ului ca o vor putea carantina vreodata pe Sfanta Parascheva. Ea este ferecata in biserica sufletului fiecarui moldovean, al fiecarui roman, care a adastat, smerit si linistit, la racla moastelor ei, primind ajutor, binecuvantare, imbold spre bunatate si dragoste, si mireasma de sfintenie", a mai spus Ignatie.