EXCLUSIV Cei sapte candidati validati de Parlament pentru ocuparea functiilor de conducere la Curtea de Conturi

Surse Ziare.com au precizat ca cei sapte candidati ar fi Nicolae Badalau, Sorin Lazar, Ion Calin Claudia Boghicevici , Csongor-Attila Deszo si Adrian Popa."Sapte candidati au primit aviz pozitiv si ceilalti, pana la 22, s-au retras prin neprezentare sau au primit aviz negativ. Maine intra in plen cu buletine de vot. Conform legii, se alege pe functie vicepresedintele Curtii de Conturi, vicepresedintele auditului de la Curtea de Conturi si consilier de Conturi", a declarat, pentru AGERPRES, deputatul UDMR Erdei Doloczki Istvan.Parlamentul se va reuni marti, 30 iunie, in sedinta comuna pentru numirea celor sase membri in structurile de conducere ale Curtii de Conturi.