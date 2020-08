FOTO Autoritatile sunt neputincioase in fata valurilor de alge de pe litoral. De vina ar fi apa foarte calda si curentii potrivnici, dar si lipsa utilajelor performante si a angajatilor

"O noua maree verde ne-a lovit"

Bogdan Bola, directorul ABADL, a publicat un set de fotografii si filmulete din noaptea de vineri spre sambata, cand tractoarele institutiei colectau algele de pe plajele din judetul Constanta."Cu asta ne confruntam in fiecare zi. In decurs de cateva ore, algele reapar la mal, oricat ne-am chinui sa le adunam in fiecare seara.Si da, colegii mei de la #ABADL chiar sunt pe metereze in fiecare seara si strang toate algele de la tarmul marii.," scrie Bola.Seful ABADL are convingerea ca anul viitor se vor misca mai bine, vor fi mai bine echipati, vor valorifica ecologic aceste alge si vor sprijini mai bine turismul constantean.Bogdan Bola prezinta cum s-a schimbat situatia la cateva ore dupa ce au strans algele". "De la Costinesti in jos spre statiunile din sudul litoralului (Saturn si Olimp), o noua maree verde ne-a lovit in doar cateva ore. Daca aseara, oamenii nostri de la #ABADL au actionat pe aceasta zona, ridicand zeci de tone de alge, astazi ne confruntam (iarasi) cu aceasta imagine," mai scrie seful ABADL.Potrivit acestuia, algele de un verde crud denota faptul ca doar ce au iesit la mal, asa ca in aceasta seara colegii mei vor avea iarasi de furca pe aceasta zona a tarmului marii: "Chiar daca este un fenomen perfect natural pentru Marea Neagra, realizam disconfortul produs turistilor si constantenilor si vom face tot ce putem sa rezolvam problema."