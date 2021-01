Grecia cere ajutorul UE pentru retrimiterea a circa 1.500 de migranti in Turcia

Aceasta cerere a Greciei a fost inaintata Comisiei Europene si Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (FRONTEX) si se refera la "migranti din tari terte (non-UE) care nu au drept la protectie internationala", potrivit Ministerului pentru Migratie si Azil al Greciei.Acesti solicitanti de azil respinsi locuiesc in prezent in tabere de primire si de inregistrare de pe insule grecesti situate langa coasta Turciei: 995 de persoane in Lesbos, 180 in Chios, 187 in Kos si 128 in Samos, precizeaza un comunicat ministerial."Europa trebuie sa stabileasca un mecanism comun pentru a raspunde la aceasta problema in cadrul noului pact (european) privind dreptul de azil, dar si sa puna in aplicare necesara procedura operationala legala pentru a permite aceste retrimiteri", a subliniat intr-un comunicat Notis Mitarachi, ministrul grec pentru migratie si azil.In virtutea declaratiei comune UE-Ankara din 2016 stabilita dupa criza migratiei din 2015 pentru a-i descuraja pe migranti sa vina in Europa, Turcia trebuie sa-i preia pe solicitantii de azil respinsi in Grecia. In schimbul acestui lucru, UE trebuie sa sustina Turcia financiar.Insa Turcia acuza UE ca nu si-a indeplinit obligatiile, in timp ce 3,6 milioane de refugiati, majoritatea sirieni, locuiesc pe teritoriul turc.Atena sustine ca doar 139 de retrimiteri de migranti au fost efectuate in 2020, inainte ca Ankara sa opreasca acest proces in martie, din cauza pandemiei de COVID-19."Asteptam ca Turcia sa-si intensifice eforturile in virtutea declaratiei comune", a notat Notis Mitarachi, subliniind ca "in primul rand" Ankara trebuie sa impiedice ambarcatiunile sa plece dinspre coastele turce spre Grecia si Europa. "In al doilea rand", Ankara "trebuie sa accepte reintoarcerea migrantilor in baza declaratiei comune UE-Turcia, dat si a acordurilor bilaterale de readmisie existente", potrivit ministrului.UE a anuntat in decembrie ca a alocat toate cele 6 miliarde de euro promisi Turciei in 2016. Acesti bani, care nu vor fi platiti direct guvernului de la Ankara, sunt meniti sa finanteze proiecte specifice in Turcia pentru a raspunde nevoilor refugiatilor.CITESTE SI: Un barbat din Buzau a pacalit doua tinere ca se casatoreste cu ele si le-a fortat ulterior sa se prostitueze. Banii castigati de femei au fost "investiti" de proxenet la pacanele