Guvernatorul statului brazilian Sao Paulo a anuntat inceperea vaccinarilor impotriva COVID-19 in ianuarie

Persoanele care lucreaza in domeniul sanitar vor fi primele vaccinate - potrivit programului furnizat de guvernator in cadrul unei conferinte de presa - urmate de cele de peste 60 de ani, de cele indigene si de quilombolas, membri ai comunitatilor de descendenti ai sclavilor fugari.In total, noua milioane de persoane urmeaza sa fie vaccinate pana in martie in cel mai bogat si mai populat stat al Braziliei, cu 46 de milioane de locuitori.In acest scop, Doria a anuntat infiintarea a 5.200 de centre de vaccinare.Pentru ca acest program sa fie implementat la datele stabilite de guvernul din Sao Paulo, vaccinul Coronavac, produs de laboratorul chinez Sinovac, trebuie omologat de Agentia nationala de supraveghere a sanatatii ANVISA.Insa cererea de omologare nu a fost inca depusa, chiar daca faza a treia a studiilor clinice pe cateva cateva mii de voluntari in Brazilia este deja intr-un stadiu avansat.Anuntul lui Doria a fost vazut de catre numerosi analisti politici drept o intepatura la adresa presedintelui de extrema dreapta Jair Bolsonaro, caruia nu-i place "vaccinul chinez".Doria a criticat in special planul national de imunizare impotriva COVID-19, care prevede ca vaccinarile nu vor incepe pana in martie."De ce sa asteptam luna martie daca putem salva vieti in ianuarie?", a declarat el luni in cadrul conferintei de presa.Luna trecuta, Jair Bolsonaro a relansat "razboiul vaccinurilor" exprimandu-si satisfactia pentru suspendarea temporara a studiilor clinice ale Coronavac dupa moartea unui voluntar.In octombrie, el ordonase deja anularea unui acord ce viza achizitionarea a milioane de doze din acest vaccin, spunand ca a refuzat sa faca din brazilieni "cobai".Acordul semnat de guvernul din Sao Paulo cu Sinovac prevede achizitionarea a sase milioane de doze care urmeaza sa ajunga in Brazilia pana la sfarsitul lunii si fabricarea locala a 40 de milioane de doze suplimentare.Luni, autoritatile din Sao Paulo au anuntat ca patru milioane de doze vor fi vandute altor state braziliene.Guvernul federal a semnat, la randul sau, un acord cu laboratorul suedezo-britanic AstraZeneca pentru fabricarea locala a peste 100 de milioane de doze ale vaccinului dezvoltat de Universitatea Oxford, aflat tot in faza a 3-a a studiilor clinice in Brazilia.Ministerul Sanatatii a anuntat luni ca intentioneaza sa semneze saptamana aceasta un memorandum de intentie cu Pfizer pentru achizitionarea a 70 de milioane de doze.Brazilia este a doua tara pe plan mondial cu cele mai multe decese provocate de COVID-19, bilantul ajungand in prezent la peste 177.000 de morti