VIDEO In plina explozie de cazuri de COVID, zeci de persoane protesteaza in Piata Universitatii din Bucuresti fata de masurile luate de autoritati. Se striga: "Libertate!" si "Jos dictatura!"

Mesajele din Iasi

Protestul este in desfasurare, iar Ziare.com va transmite principalele evenimente de la aceasta manifestare. Protestele au loc in conditiile in care sambata a fost inregistrat un nou record al cazurilor de coronavirus - Mai multe persoane au venit in fata Mitropoliei Moldovei si Bucovine pentru a protesta impotriva masurilor impuse la sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva.- In Piata Univeristatii se intoneaza cantece religioase.- Protestatarii sustin ca pandemia de COVID este "un complot pus la cale de Masonerie si Noua Ordine Mondiala". Organizatorul protestului afirma ca unii protestatari au venit cu autocarele din Piatra Neamt, Onesti, Timisoara si Roman, special pentru acest protest.- La fata locului sunt prezente mai multe echipaje de jandarmi . Au avut loc si cateva momente tensionate, in care cei prezenti s-au imbrancit cu fortele de ordine.In Piata Universitatii zeci de persoane care nu respecta distantarea sociala si nici obligativitatea purtarii mastii striga impotriva "dictaturii medicale". Se striga "Libertate, libertate!", "Jos dictatura", "Rusine sa va fie!", "Jos masca!", "Demnitate!" si "Jos pandemia!"."Astazi la 16h in Piata Universitatii, sa demolam Dictatura Sanitara. Maine la Iasi, sa demolam dictatura anti-spirituala", a scris un protestatar pe pagina sa de Facebook In acelasi timp, alte zeci de persoane s-au adunat la Iasi in fata Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, pentru a doua zi de proteste impotriva masurilor luate de autoritati cu privire la sarbatorirea Sfintei Cuvioase Parascheva.Protestatarii au fost chemati la Iasi si duminica, 11 octombrie."Mergem la sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, OCROTITOAREA noastra!Nu avem voie in curtea bisericii? Nu-i nimic! Ne rugam in drum, in fata Mitropoliei, pe bulevard! Iar Sfanta Cuvioasa se va bucura mult sa ne stie aproape de ea la rugaciune.Pasii ne vor fi numarati iar sacrificiul in vremuri atat de grele ne va fi rasplatit cu siguranta!!!Sa avem nadejde in puterea rugaciunii Sfintei in fata lui Dumnezeu si cu credinta sa ne prezentam in Iasi si sa o rugam sa ne primeasca rugaciunile si cererile, chiar daca nu ne putem apropia de Sfintele Moaste", se arata in evenimentul de pe Facebook care anunta desfasurarea protestului.De asemenea, pe internet circula un video prin care romanii sunt indemnati sa mearga la Iasi si sa scoata racla cu moaste afara din Catedrala Mitropolitana."Doamne ajuta, fratilor. Va chem la pelerinaj, la Iasi. Astazi, sambata, mergem la protestele din Piata Universitatii, si miercuri, de Cuvioasa Parascheva, va indemn sa mergem cu totii la Iasi. Nu ne lepadam, nu-i lasam pe acesti oameni care fac pelerinaje si intretin pelerinaje la Emi Pian sa stranga o gramada de interlopi acolo si pe noi, care respectam toate regulile, sa nu avem voie sa ajungem la Cuvioasa.Asa ca va indemn cu toata taria ca toata lumea la Iasi, miercuri, de Sfanta Cuvioasa Parascheva sa fie acolo. Ne vom strange acolo, poate o vom scoate afara in baldachin, impreuna cu preotii", este apelul unui credincios.Fratia Ortodoxa Sf. Mare Mucenic Gheorghe purtatorul de Biruinta se afla printre organizatorii celor doua proteste, de la Iasi si de la Bucuresti.