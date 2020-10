Industria jocurilor critica decizia autoritatilor de inchidere a salilor de jocuri de noroc din Bucuresti si alte orase

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

"Asociatia Organizatorilor de Sloturi din Romania (ROMSLOT) critica decizia autoritatilor de inchidere a salilor de jocuri de noroc din Bucuresti si alte municipii. Decizia pripita nu aduce niciun beneficiu real in combaterea epidemiei Covid-19 in contextul in care nu exista nici macar un singur focar sau caz de client infectat in salile de jocuri de noroc", arata asociatia intr-un comunicat.Asociatia precizeaza ca autoritatile medicale (directiile de sanatate publica) au admis in toate discutiile purtate cu industria de slot machines ca salile de jocuri de noroc reprezinta cel mai scazut risc epidemiologic din toate activitatile care se desfasoara in spatii inchise."Spre deosebire de alte sectoare, clientii din salile de jocuri de noroc sunt obligati sa poarte masti pe intreaga durata a sederii, salile de jocuri de noroc au dimensiuni de ordinul sutelor de metri patrati - astfel incat distantarea sociala se respecta cu usurinta, iar spatiile sunt dispuse cu camere video de supraveghere care pot ajuta in efectuarea unor anchete epidemiologice si verificarea faptului ca respectam toate regulile. Astfel, din punct de vedere epidemiologic, masurile luate de autoritati nu au sens", spun reprezentantii ROMSLOT.Potrivit acestora, din punct de vedere financiar, inchiderea salilor de jocuri de noroc va avea repercusiuni majore asupra bugetului de stat."In momentul in care suntem lasati sa functionam, salile de jocuri genereaza taxe si impozite zilnice de 2 milioane de euro. Industria jocurilor de noroc asigura 45.000 de locuri de munca si este un important platitor de salarii, taxe si impozite, cu taxe directe si indirecte de 600 milioane euro platite anual la bugetul de stat si un grad de colectare de peste 99%. In momentul in care salile de jocuri sunt inchise, somajul acestor angajati reprezinta o cheltuiala pentru statul roman de peste 1,5 milioane de euro", adauga ei.Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a decis miercuri noi restrictii in Capitala si anume interzicerea activitatii in discoteci, baruri, cluburi, inchiderea salilor de noroc si reducerea distantei obligatorii de purtare a mastii la 50 de metri in jurul scolilor.La propunerea prefectului Capitalei, comitetul a hotarat inchiderea activitatii operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc, inclusiv cazonouri, cu exceptia pariurilor si loteriilor unde se elibereaza bilet, cu respectarea regulilor de distantare si a masurilor de siguranta sanitara.