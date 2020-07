Iordania a introdus bratari electronice pentru monitorizarea persoanelor in carantina

Iordania impune o carantina de 14 zile tuturor persoanelor care vin in tara. Carantina se tine in hoteluri.Dupa cele doua saptamani de carantina la hotel, persoanele in cauza trebuie sa stea in carantina la domiciliu inca 14 zile. Aceste persoane vor primi bratari electronice pentru ca autoritatile sa le monitorizeze si sa vada daca respecta carantina."Am inceput sambata sa folosim bratari electronice pentru persoanele care sunt in carantina la domiciliu", a declarat Nazir Obeidat, purtator de cuvant al Comitetului national de Epidemiologie.Iordania a inregistrat pana acum doar 1.147 de cazuri de contaminare cu Covid-19 si zece decese.