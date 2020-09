Liga Studentilor Romani din Strainatate, acord de parteneriat cu Autoritatea Electorala Permanenta

Prevederile acordului vizeaza derularea unor actiuni si proiecte desfasurate in beneficiul studentilor romani din afara tarii, consultari pe teme de interes comune, precum si constituirea unor grupuri de lucru care au ca obiectiv promovarea drepturilor electorale in randul acestei categorii de alegatori, informeaza AEP intr-un comunicat de presa.Documentul a fost semnat de presedintele AEP, Constantin-Florin Mituletu-Buica, si presedintele LSRS, Robert Stredie."Consider ca este foarte important ca tinerii sa inteleaga mecanismele sistemului electoral romanesc, pentru ca astfel vor dobandi o perspectiva mai nuantata, mai ampla si mai profunda asupra principiilor de functionare a democratiei", a afirmat oficialul AEP, potrivit comunicatului.Presedintele LSRS a prezentat proiectele pe care Liga le are in desfasurare, precum si cele aflate in stadiul de elaborare, care vizeaza colaborarea cu institutii in vederea derularii unor programe in beneficiul studentilor romani din afara tarii. El si-a exprimat disponibilitatea de a sustine AEP, prin intermediul comunitatii de studenti pe care o reprezinta, in demersurile de informare a romanilor din strainatate cu privire la modalitatile de votare pe care acestia le au la dispozitie, se mai arata in comunicat.