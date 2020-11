Ludovic Orban: Pensiile speciale pentru primari si alti alesi locali vor fi din nou amanate

"Dupa alegeri trebuie dezbatut in Parlament acest lucru, pentru ca, si aici nu mi se pare corect, eu cred ca orice om care detine o functie de demnitate publica, indiferent ca este parlamentar, primar, ministru trebuie sa aiba un venit decent. Si aici trebuie sa stim ca au crescut si pentru parlamentari, si pentru ministri, si pentru primari, si pentru presedinti de consilii judetene au crescut indemnizatiile. Atunci cand ai o indemnizatie decenta, rezonabila, in care se reflecta responsabilitatea si importanta in societate a functiei respective, vei beneficia pe contributivitate de o pensie mai mare, deci nu mai este nevoie de o pensie speciala", a explicat Orban intr-un interviu acordat Agerpres.El a aratat ca prevederea din Codul Administrativ referitoare la pensiile speciale poate fi amanata prin legea bugetului de stat, pana la clarificarea legislatiei in ansamblu. Totodata, premierul a indicat ca legea bugetului de stat pe 2021 ar putea fi adoptata pana la sfarsitului anului sau in ianuarie, in sesiune extraordinara a Parlamentului.Orban a mai afimat ca nu se poate adopta o ordonanta de urgenta pentru eliminarea pensiilor speciale deoarece exista un proiect in dezbaterea Parlamentului, iar altul se afla la Curtea Constitutionala a Romaniei."Nu poti sa adopti o ordonanta de urgenta cand ai o lege in dezbatere sau cand o lege este supusa controlului constitutional. Asta este o aberatie. Cine a spus asa ceva trebuie sa citeasca Constitutia, sa citeasca toata cazuistica Curtii Constitutionale", a subliniat premierul.El a garantat ca toti parlamentarii PNL, in prima legislatura a viitorului Parlament, vor avea ca prioritate modificarea legii privind statutul deputatilor si senatorilor, astfel incat sa nu se mai acorde aceste pensii speciale