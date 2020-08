MAE: Autoritatile din Olanda vor colecta datele persoanelor care vin din zonele de risc COVID-19. Pentru romani se recomanda autoizolarea timp de 14 zile

Vor fi efectuate si controale pentru a verifica respectarea masurii de autoizolare. "Avand in vedere apropierea reinceperii cursurilor pre-universitare si universitare, tinerilor si studentilor care vin sau revin in Olanda din zone de risc li se recomanda in mod special respectarea tuturor masurilor de protectie, inclusiv autoizolarea", mai arata MAE "Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca, in conformitate cu informatiile comunicate public de autoritatile olandeze, Romania continua sa fie inclusa in zona portocalie (zona de risc ridicat), pentru care se recomanda evitarea calatoriilor cu exceptia celor strict necesare. Autoritatile olandeze continua sa recomande ferm autoizolarea la domiciliu pentru o perioada de 14 zile persoanelor care se deplaseaza/revin din state incluse in zona portocalie, asadar inclusiv cetatenilor care se deplaseaza din Romania.Ca masura suplimentara, autoritatile olandeze au anuntat colectarea datelor de contact ale persoanelor care vin din zonele de risc. De asemenea, autoritatile olandeze vor efectua controale pentru a verifica respectarea masurii de autoizolare. Avand in vedere apropierea reinceperii cursurilor pre-universitare si universitare, tinerilor si studentilor care vin/revin in Olanda din zone de risc li se recomanda in mod special respectarea tuturor masurilor de protectie, inclusiv autoizolarea.Suplimentar fata de masurile anterioare, pe aeroportul Schiphol (Amsterdam) va fi operationalizat un centru de testare pentru infectia cu SARS-CoV-2. Toti cetatenii care revin din zonele de risc vor putea fi testati, in mod gratuit, indiferent daca prezinta sau nu simptome specifice infectiei cu SARS-CoV-2. Indiferent de rezultatul testarii sau de efectuarea acesteia, ramane valabila recomandarea ferma privind autoizolarea la domiciliu pentru o perioada de 14 zile. Masuri similare vor fi implementate si pe aeroporturile din Eindhoven si Rotterdam", potrivit unui comunicat de presa al MAE.Sursa citata precizeaza ca informatii suplimentare cu privire la noile conditii de intrare in Regatul Tarilor de Jos si masurile adoptate in contextul pandemiei de COVID-19 sunt disponibile la urmatoarele adrese (limba engleza si neerlandeza):1. https://www.government.nl/latest/news/2020/08/06/regaining-control-over- coronavirus -with-local-measures;2. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19;3. https://www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/visas-for-the-netherlands/qas-travel-restrictions-for-the-netherlands.Ministerul Afacerilor Externe "reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Haga, 0031 70 354 15 80 / 0031 70 322 86 12 / 0031 70 331 99 80, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie telefonul de urgenta al Ambasadei Romaniei la Haga, 0031 651 596 107".De asemenea, MAE recomanda consultarea paginilor de internet: http://www.mae.ro/node/51932, https://haga.mae.ro/ si http://www.mae.ro/.