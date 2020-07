Masca de protectie in spatiile deschise devine obligatorie in judetul Prahova de la 1 august. Intervalele orare in care cetatenii trebuie sa se protejeze

Decizia este valabila pentru toti care locuiesc sau tranziteaza judetul cu exceptia copiilor cu varste sub cinci ani si se aplica in doua intervale orare, respectiv 07.00-11.00 si 15.00-23.00."Purtarea mastii, astfel incat sa acopere nasul si gura, va fi obligatorie, in spatii publice deschise, cum ar fi pietele, targurile, zonele de asteptare (statii de autobuz, peroane si altele asemenea), zonele in care se desfasoara serbari publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, in intervalele orare: 07.00-11.00 si 15.00-23.00. Exceptati de la aceasta regula sunt copiii cu varsta mai mica de 5 ani" a anuntat Prefectura Prahova joi dupa amiaza, la finalul sedintei extraordinare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta.Masura intra in vigoare la 1 august, incepand cu ora 7:00.Spatiile si intervalele orare au fost stabilite, la propunerea Directiei de Sanatate Publica, luand in considerare probabilitatea prezentei concomitente a unui numar mare de persoane intre orele si in locurile unde se constata dificultati in asigurarea distantei fizice de protectie sanitara, conform legii, mentioneaza sursa citata.In judetul Prahova au fost confirmate, de la inceputul pandemiei, 31 de focare de coronavirus , 11 dintre acestea fiind inca active Trei dintre focare au fost constatate la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti, unul la Spitalul de Psihiatrie Voila, unul in satul Gornet, care se afla in carantina pana saptamana viitoare, marti, iar alte sase la firme cu diverse domenii de activitate. In cele 11 focare 183 de persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-COV-2 la prima testare.