Navele cu animalele exportate din Romania traverseaza Canalul Suez catre tari din Golful Persic

Astfel, sase nave care au plecat din portul Constanta in perioada 16 - 23 martie 2021 au finalizat traversarea Canalului Suez in data de 29 martie 2021, iar in aceasta seara este preconizata sosirea animalelor de pe aceste nave in Iordania si in cursul zilei de miercuri, in Arabia Saudita.De asemenea, cinci nave care au plecat din portul Constanta in perioada 23 - 24 martie 2021, vor finaliza traversarea Canalului Suez in cursul zilei de marti. Doua dintre acestea sunt deja angrenate in traversare, urmand ca imediat sa se indrepte catre destinatie."Gestionarea rapida si eficienta a situatiei se datoreaza actiunilor comune intreprinse de catre ANSVSA, autoritatile egiptene, exportatori, transportatori, prin prezenta medicilor veterinari egipteni la bordul navelor si a suplimentarii stocurilor de apa si furaje. Pe toata durata crizei generate de blocarea Canalului Suez , ANSVSA s-a aflat in contact permanent cu operatorii economici si organizatorii transporturilor celor 11 nave si a avut informatii in timp real cu privire la sanatatea, bunastarea si protectia animalelor aflate la bord. ANSVSA este preocupata de starea animalelor si, in acest sens, mentine contactul cu exportatorii si autoritatile competente din tarile de destinatie, pentru a se asigura de respectarea conditiilor de protectie si bunastare a acestora in timpul transportului, pana la destinatie. Celula de criza constituita la nivelul ANSVSA isi va inceta activitatea atunci cand toate animalele de pe cele 11 nave vor ajunge la destinatie", precizeaza sursa citata intr-un comunicat de presa transmis marti AGERPRES.In acest context, ANSVSA multumeste Comisiei Europene si tuturor autoritatilor competente din Egipt, Liban, Libia, Siria, Iordania, Israel, Turcia si Cipru, si celor implicati in acest eveniment pentru deschidere, reactie prompta si buna colaborare.