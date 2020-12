Dramele migrantilor care isi risca viata ca sa ajunga in Anglia, prin canalul Manecii. O femeie insarcinata si mai multi copii, salvati din mare

"Sunt cu totii sanatosi, dar unii par sa fie in stare de hipotermie", a subliniat prefectura maritima a Canalului Manecii si Marii Nordului, avertizand impotriva pericolului traversarii acestui brat de mare foarte circulat si conditiilor meteorologice frecvent dificile.Debarcati la Calais sau Boulogne-sur-mer, migrantii au fost luati in ingrijire de pompieri si politia de frontiera La sfarsitul saptamanii trecute, 64 de migranti, printre care o femeie insarcinata si mai multi copii, au fost salvati pe mare in timp ce incercau sa ajunga in Regatul Unit.In fiecare iarna, numarul migrantilor prezenti la Calais cu speranta de a trece in Regatul Unit "scade cu cateva sute de persoane cand incepe sa fie cu adevarat frig", "dar in acest an, multe persoane se gandesc ca trebuie neaparat sa treaca inainte de Brexit ", a explicat Chloe Smidt, coordonatoarea Human Rights Observers (HRO) la Calais.Incercarile de a traversa Canalul Manecii pe ambarcatiuni improvizate si uneori inot s-au inmultit din 2018.La sfarsitul lui octombrie, un naufragiu a facut patru morti si trei disparuti, decimand o familie de kurzi irakieni, cea mai grava tragedie petrecuta pana in prezent in Canalul Manecii.Sambata, un nou acord a fost semnat intre Paris si Londra vizand sa puna capat imigratiei clandestine prin Canalul Manecii. El prevede dublarea patrulelor franceze incepand de la 1 decembrie, care vor fi sprijinite de drone si de radare, cu scopul de a-i repera pe cei care incearca sa traverseze canalul.